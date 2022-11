Museum Texture koopt 17de eeuwse Kortrijkse damast

Een zeventiende-eeuws linnen damast met het wapenschild van Kortrijk: dat staat niet elke dag te koop en niet iedereen weet het te vinden. Het team van Museum Texture spoorde de unieke damast op. Het stuk wordt momenteel onder perfecte omstandigheden bewaard in erfgoeddepot Trezoor, maar zal in de toekomst ongetwijfeld ook eens te bewonderen zijn in een tentoonstelling in Texture.

“Texture is niet voor niets het museum van vlas en textiel. Het mag dan ook niet verbazen dat het Kortrijkse Texture een internationaal sterke historische collectie gefigureerde servetten en tafellakens in damast bewaart. Op vandaag telt die museale damastcollectie ruim 700 stukken. Enkele worden in het museum tentoongesteld, de andere worden onder perfecte omstandigheden bewaard in ons erfgoeddepot Trezoor”, vertelt Axel Ronse, schepen van cultuur.

Isabelle De Jaegere, beleidscoördinator Erfgoed en Beeldende Kunst Stad Kortrijk, spoorde deze unieke damast op. Zij kent als geen ander de rijke damastcollectie van Texture, museum van vlas en textiel. Het damast werd aangeboden bij het veilinghuis Vanderkindere in Brussel op 27 september 2022. Na onderlinge afspraak over het te bieden bedrag woonde Isabelle de verkoop telefonisch bij en kon ze op het gepaste moment toeslaan. Voor 500 euro (exclusief kosten) kon het stuk aangekocht worden en toegevoegd aan de textielcollectie van museum Texture. Afgelopen week werd het damast deskundig gereinigd en gevlakt in het regionaal erfgoeddepot Trezoor.

Herovering van Kortrijk

Het damast, in feite een groot fragment van een tafellaken (circa 2 x 3 meter), verwijst naar de herovering van Kortrijk op de Fransen in mei 1648 in het kader van de Dertigjarige Oorlog. Centraal prijkt Aartshertog Leopold Willem van Oostenrijk. In de collectie damast van Texture bevindt zich onder nummer D84 al een servet met dezelfde afbeelding van Leopold Willem van Oostenrijk, afkomstig uit de collectie van baron Joseph de Bethune. Dit servet is echter zeer versleten.

Wie aandachtig kijkt, bemerkt aan beide onderste uiteinden van de palmtakken een symbool: links de Leeuw van Vlaanderen en rechts het wapenschild van de stad Kortrijk. Ook in de tekst onderaan staat Kortrijk vermeld, als CORTRACENI. De volledige tekst luidt: LeopoLDVs arChIDVX aVstrIae / CIVItatIs popVLIqVe CortraCenI / LIberator. Het betekent dat aartshertog Leopold Willem van Oostenrijk de stad Kortrijk als bevrijder heeft ingenomen. Merkwaardig is dat elke als hoofdletter geschreven letter eigenlijk ook een Romeins cijfer is. Wanneer je alle waarden van die cijfers samentelt, kom je uit op 1648. Zoiets heet een chronogram. Aan de uiterste buitenrand is een strookje geweven in een dambordpatroon. Dat is een middel van de wever om het textiel recht te kunnen verwerken en het wordt beschouwd als een kenmerk van het Kortrijkse damast.