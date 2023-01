Musea Brugge wijzigen hun openingsdagen drastisch en verhogen tarieven met 1 euro

Vanaf 1 april krijgen de Musea Brugge nieuwe openingsuren en prijzen. Het Sint-Janshospitaal sluit volgende week voor een grondige renovatie en het Groeningemusuem krijgt voortaan een sluitingsdag op woensdag. De toegangsprijzen verhogen met 1 euro.

Wie de expo ‘Oog in Oog met de Dood’, gewijd aan de Vlaamse Primitief Hugo van der Goes, in het Sint-Janshospitaal nog wil zien, zal zich moeten reppen. De tentoonstelling loopt nog tot en met zondag 5 februari en verwelkomde dinsdag zijn 30.000ste bezoeker. Vanaf 6 februari tot en met 14 december sluit het Sint-Janshospitaal zijn deuren voor een grondige renovatie. Enkel de historische apotheek blijft open.

Sluitingsdag

Musea Brugge pakt ook uit met een andere primeur: de wekelijkse sluitingsdag van het Groeningemuseum wijzigt van maandag naar woensdag. Van een ‘revolutie’ gesproken: in de meeste musea overal ter wereld is maandag de sluitingsdag! “We willen hierdoor op maandag minstens één topmuseum open hebben”, zegt cultuurschepen Nico Blontrock ter verantwording.

Bepaalde musale sites zoals ‘t Brugse Vrije, Gezellehuis en OLV ter Potterie zullen voortaan minder dagen open zijn, vooral in de winter. “Die beslissing is genomen op basis van het aantal bezoekers die deze sites per dag tellen”, aldus de cultuurschepen. Besparingen dus! Zo zal het Gezellehuis nog maar één dag per week geopend zijn, al kunnen groepen wel nog afspraken maken. ‘t Brugse Vrije opent zijn deuren enkel in het weekend, tijdens de week op afspraak.

Inkomprijzen

De inkomprijzen van alle sites van Musea Brugge stijgen vanaf 1 april met 1 euro. “Het jongerentarief daarentegen wordt voordeliger, een heel bewuste keuze”, vervolgt Nico Blontrock. Voor de Bruggelingen blijft een bezoek aan Musea Brugge gratis.

Een Musea Brugge kaart kost voortaan 33 euro, een combiticket Gruuthusemusem met Onze-Lieve-Vrouwekerk 17 euro. Wie enkel het Belfort, Groeninge of Gruuthuse wil bezoeken, betaalt 15 euro. Een ticket voor de andere musea bedraagt 8 euro, de Sint-Janhuismolen langs de Kruisvest mag je voor 5 euro beklimmen.

Info: www.museabrugge.be