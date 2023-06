Musea Brugge neemt het beheer van 6000 erfgoedstukken van OCMW over

Musea Brugge neemt het beheer van 6000 stukken erfgoed over van het OCMW. Het gaat om objecten uit de zolders van het Minnewater en de kerk van O-L-V-ter-Potterie. Het is een logische, verdere stap in de integratie van het OCMW in de Stad Brugge.

Sinds de jaren 1990 neemt Musea Brugge een deel van het beheer van de collecties van het OCMW over. In 2018 werd hiervoor een nieuwe beheersovereenkomst opgemaakt, die door de gemeenteraad werd goedgekeurd in februari 2019. Nu wordt ook het erfgoed dat bewaard wordt op de zolders van het Minnewater en in het klooster en de kerk van het O-L-V-ter-Potterie in beheer gegeven aan Musea Brugge.

Ontsluiten

Volgens cultuurschepen Nico Blontrock gaat het alles samen over zo’n 6000 stuks erfgoed, uiteenlopend van waarde, die door Musea Brugge in beheer genomen worden: “We gaan die met Musea Brugge eerst grondig inventariseren, en daarna is het de bedoeling dat we – volgens de geldende museale normen – het materiaal gaan beheren, behouden en waar mogelijk ook ontsluiten voor de Bruggeling.’

Deze overdracht kadert in de verdere integratie van OCMW en Stad Brugge: een logische evolutie dus, waarbij ook het klooster en de kerk van OLV ter Potterie op termijn in beheer genomen worden door Stad Brugge.