Musea Brugge krijgen de kans op erkenning als Vlaamse cultureel erfgoedorganisatie

De Vlaamse regering stemde in met de preselectie van twee bijkomende Vlaamse cultureel erfgoedorganisaties. Zowel het Museum Schone Kunsten Gent als de Brugse Musea krijgen de kans om zich bij het MHKA en het KMSKA te voegen en deel uit te maken van het select groepje Vlaamse cultureel erfgoedorganisaties.

Met deze selectie wil Vlaanderen de internationaal gekende Vlaamse topmusea met ook vele Vlaamse topstukken in hun collectie en gelegen in de belangrijke Vlaamse kunststeden extra in de verf zetten met deze erkenning. Deze instellingen tonen de rijkdom van Vlaanderen en zetten daarmee Vlaanderen’s culturele en toeristische aantrekkingskracht in de verf” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA).

Vandaag mogen het MHKA en KMSKA zichzelf cultureel erfgoedinstelling van de Vlaamse Gemeenschap noemen. Ze gelden als voorbeeld voor andere spelers in het cultureel erfgoedveld in de wijze waarop ze hun cultureel erfgoedwerking uitvoeren en vormen tegelijkertijd een internationaal uithangbord voor Vlaanderen.

Visienota

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon kondigde in zijn strategische visienota cultureel erfgoed aan deze legislatuur een nieuwe procedure op te zetten voor de aanduiding van bijkomende Vlaamse cultureel erfgoedinstellingen. Cathy Coyudyser legt uit: “In tegenstelling tot in 2018 toen gewerkt werd met een open oproep waarop geïnteresseerde cultureel erfgoedorganisaties konden intekenen, koos de Vlaamse regering er nu voor om zelf een preselectie te maken. Enkel de voorgeselecteerde organisaties kunnen een aanvraag indienen voor aanduiding.”

MSK Gent en Musea Brugge hebben nu tijd tot 1 april 2022 om een aanvraag in te dienen. Deze aanvragen zullen beoordeeld worden door een internationale aanduidingscommissie. De minister beslist uiterlijk 15 juli 2022 over de finale aanduiding van MSK Gent en/of Musea Brugge als culturele erfgoedinstelling van de Vlaamse Gemeenschap.