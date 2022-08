Musea Bruge koopt twee wandtapijten van Otobong NKanga

Musea Brugge koopt twee wandtapijten aan van kunstenares Otobong Nkanga, die momenteel een expo heeft in het Sint-Janshospitaal. De stad Brugge hoest hiervoor 238.500 euro op.

Vele duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland bezochten al de tentoonstelling ‘Underneath the Shade We Lay Grounded’ van kunstenares Otobong Nkanga in het Sint-Janshospitaal. De tentoonstelling loopt nog tot 25 september, maar de museumbezoeker zal enkele werken van deze wereldbekende kunstenares ook later nog in Brugge kunnen bewonderen.

Schepen Nico Blontrock: “Eerst en vooral: als je de tentoonstelling nog niet bezocht: grijp je kans nog in september! Het is en blijft een unieke ervaring in het Sint-Janshospitaal. We kochten de twee wandkleden rechtstreeks van de kunstenares aan omdat we in het nieuwe beleid van Musea Brugge op vlak van hedendaagse kunst nieuwe aanwinsten vaak relateren aan het tentoonstellingsprogramma. Dit zijn werken die tot de internationale top van de hedendaagse kunst behoren, en dat is nu net het ambitieniveau dat we met Musea Brugge nastreven!”

Concreet gaat het om de werken ‘Sunlight’ en ‘Abyss’, die voor een totaalbedrag van 238.500 euro aangekocht werden. Na het einde van de tentoonstelling worden ze tijdelijk in het depot bewaard, na de renovatie van het Groeningemuseum zullen ze daar te bewonderen zijn.