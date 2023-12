Mortiers Molen in Zwevegem krijgt herbescherming

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Matthias Diependaele, herbeschermt definitief de Mortiers Molen in Zwevegem als monument met overgangszone. Mortiers Molen is in Zwevegem wellicht beter bekend als de Houten Molen en staat op zo’n 200 meter van de Stenen Molen (Klockemolen, red.) in het centrum van de gemeente.

Volgens de minister maken molens in Vlaanderen deel uit van ons erfgoed als symbool voor de overgang tussen traditie en modernisering. Maar, windmolens zijn vooral waardevol als ze ook draaien en malen. En dat is niet altijd evident. Vandaar dat men nu ook de omgeving van de molens beschermd zodat ze hun windvang, door bijvoorbeeld bebouwing of hoge bomen, niet verliezen.

Onderzoek

Deze beschermingen vloeien voort uit het project Evaluatie van het beschermd windmolenbestand in Vlaanderen (2020-2021). Een van de conclusies van dit onderzoek was dat de windvang bij een aantal al beschermde windmolens best gevrijwaard zou worden door toevoeging van een overgangszone. Dit is een afgebakende zone rond een beschermd erfgoed waarin bepaalde voorschriften gelden die de erfgoedwaarde ondersteunen. Beperkingen qua hoogte op nieuwe obstakels in die overgangszone (zowel gebouwen als beplanting) moeten ervoor zorgen dat deze molens ook in de toekomst nog met de wind kunnen draaien en malen. Dit ondersteunt niet alleen de (industrieel-archeologische) erfgoedwaarde, het draagt ook bij tot de beleving en het behoud: draaiende molens worden beter onderhouden en zijn minder onderhevig aan vocht en insecten door trillingen en ventilatie.

Naast de molen in Zwevegem kregen nog twee molens deze extra bescherming. In 2024 wordt deze procedure nog voor een tiental andere molens in Vlaanderen opgestart.