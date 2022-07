Monument ‘Able Mabel’ ingehuldigd op Sint-Jozef in Brugge

Zaterdag is op Sint-Jozef het monument ‘Able Mabel’ ingehuldigd door burgemeester Dirk De fauw en Mintus-voorzitter Pablo Annys. De sokkel werd vervolgens ingezegend door pastoor Carmino Bohez. Burgemeester De fauw en provinciecommandant Philippe De Cock legden ook een bloemenkrans neer.

Het initiatief voor dit monument komt van het Feestcomité Sint-Jozef, Rita Vandenbussche, verantwoordelijke Buurtcentrum De Garve en Bart Lambrecht, toenmalig coördinator van de Brugse dienstencentra. Het kreeg een plaatsje voor het buurtcentrum De Garve in de Pannebekestraat, waar ook een geplaveid rusthoekje met zitbanken en bloembakken voorzien werd.

Het monument herinnert aan een tragische gebeurtenis, die vele senioren uit Sint-Jozef en omgeving zich nog levendig herinneren. Op 19 juni 1944 werd de Able Mabel, die op weg was naar Noord-Frankrijk om er V1-lanceerinstallaties te bombarderen, getroffen door afweergeschut. Het vliegtuig stortte neer in de Sint-Jozefswijk en drie van de tien bemanningsleden kwamen daarbij om het leven.

Bedoeling was het monument in te huldigen op 20 juni 2020, 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar dat was zonder Covid-19 gerekend.

Ontwerp van Brugse metaalkunstenaar

Ontwerper van het monument is de Brugse metaalkunstenaar Luc Deprest, van opleiding gegradueerd technieker in de mechanica en al bijna 40 jaar leraar aan VTI Brugge. Oude metalen stukken en onderdelen van afgeschreven machines en industriële installaties verwerkt hij in zowel figuratieve als abstracte creaties.

“Luc Deprest zocht eerst in het For Freedom Museum te Ramskapelle om een reststuk van een of ander vliegtuig te verkrijgen en daarna te bewerken tot kunstwerk, maar vond niets passend. Daarom ging hij op zoek naar schetsen en afbeeldingen om Able Mabel op schaalmodel zo nauwkeurig mogelijk na te maken. Het vliegtuig monteerde hij op een sterke stalen constructie met de nodige inscripties”, vertelt Antoon Hollevoet, ondertussen al 15 jaar secretaris van Feestcomité Sint-Jozef.

Boek met getuigenissen over de crash

Meer over de ‘Able Mabel’ kan je lezen in het boek ‘Vlucht 424 met de Able Mabel’ van Jacques Willems.

“De nu 95-jarige Bruggeling Jacques Willems, gewezen technisch ingenieur, was indertijd een geobsedeerde getuige van deze crash. Vijftig jaar later begon hij via de Amerikaanse ambassade de oorlogsarchieven uit te pluizen en zo kwam hij in contact met twee overlevenden en hun familie. Hij schreef er zelfs een boek over. Op zijn vraag werd op 3 juli 2004, 60 jaar na de crash, op de zijgevel van huisnummer 11 in de Sint-Jozefstraat een gedenkplaat ter nagedachtenis van de drie slachtoffers aangebracht, dit in samenwerking met het stadsbestuur, de Brugse Gidsenbond en Feestcomité Sint-Jozef”, aldus nog Antoon Hollevoet.

Het boek, een publicatie van Uitgeverij De Krijger, bevat onder andere een aantal getuigenissen van inwoners van Sint-Jozef die alles hebben meegemaakt, telt 80 bladzijden en is voor 10 euro te koop bij de leden van Feestcomité Sint-Jozef.

(CGRA)