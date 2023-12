“Moet nooit ver zoeken naar grappen”: Karel Declercq wuift 2023 in komisch jaaroverzicht met een knipoog uit

Op televisie blikt Khamal Kharmach op oudejaarsavond terug in een gezellige eindejaarsconference, in onze contreien kunnen we al sinds jaar en dag een beroep doen op de Izegemse cabaretier Karel Declercq. In zijn 32ste komisch jaaroverzicht fileert hij 2023. Welke feiten haalden dit keer zijn show en kruipt hij opnieuw in de huid van een bekend typetje?

Toen Karel Declercq in 1991 voor het eerst op het podium kroop om mensen met een grap en grol te amuseren, begon ook Geert Hoste aan zijn carrière. Die laatste is ondertussen al enige jaren met ‘conferencepensioen’, maar Karel blijft vrolijk en vol enthousiasme verder doen. Ook dit jaar toert hij met ‘België schalks bekeken’, een komisch jaaroverzicht.

“Doorheen het jaar test ik al wat grappen uit, waarbij vooral de Gentse Feesten een eerste goede test zijn om te zien wat bij het publiek werkt”, zegt Karel. “Door de maanden heen komt er uiteraard heel wat nieuws bij, maar ik kan kort op de bal spelen. Vanaf eind november pik ik dan de draad van het jaaroverzicht officieel op. Dit jaar ben ik al aan mijn 32ste editie toe. Eigenlijk doe ik het al 33 jaar, maar tijdens corona heb ik noodgedwongen een jaar moeten overslaan.”

Politici in vorm

Ook dit jaar is er opnieuw genoeg voer om op humoristische wijze even achterom te kijken. “Ik moet nooit ver zoeken, de grappen worden me soms – weliswaar onbedoeld – op een schoteltje aangereikt. Denk maar aan het nieuwe ‘Watergate-schandaal’ van ex-minister Quickie. Binnenkort prijkt er wellicht een nieuw standbeeld in Kortrijk: Manneke Luchtgitaar. Dat hij nu weer burgemeester van Kortrijk is, maakt de politie … pissig.” (lacht)

“De politici waren overigens in vorm dit jaar. De fratsen van Conner Rousseau zijn breed uitgesmeerd in de media en vormen een dankbaar onderwerp. Of hoe het wit konijn een zwart schaap werd. En hij ‘Conner’ natuurlijk niks aan doen. Het viel trouwens op dat er uit elke politieke hoek wel iets te halen viel. De ene moest echt niet onderdoen voor de andere. De meest recente aanpassing komt ook uit die hoek. Zo heb ik een lied geschreven over het steenkolenengels van Theo Francken (N-VA) na zijn befaamde tv-interview over de ‘drup in the emmer’. Ik hate you welcome. I am wat in the war. We are rich, but we do all we can for the arms.”

Hoed van Gustaph

Ook andere opvallende zaken passeren de revue, van de hypes van het jaar en de komische uitwassen van woke tot het BV-wereldje. “Het gebeurde vroeger al eens dat ik in de huid kroop van een Elio Di Rupo of koning Filip, maar nu beperk ik me vestimentair tot een hoed … Die van Gustaph (lacht). Ik blik terug op zijn succes op het Eurosongfestival en haal daarbij de garderobe boven van andere befaamde Belgische deelnemers, van Vanessa Chinitor tot Ishtar. Waar ik ook altijd graag aandacht aan besteed, is de klimaatstrijd. Dat is nu al enkele jaren een ‘hot topic’, maar het blijft brandend actueel. Ik verdeel het publiek dan even in twee kanten. Ik speel graag met die polarisering en voor dat onderwerp werkt dat donders goed.”

Woord en muziek

Verder mogen we ook een korte terugblik op het koersjaar verwachten. Niet onlogisch, gezien Karel vader is van wielrenner Tim Declercq. “Hij ‘trekt’ naar Lidl”, grapt vader, verwijzend naar de nieuwe ploeg van zijn zoon. “Ik blik ook terug op de tijdritwinst van Remco (Evenepoel, red.) op het WK en uiteraard het BK Wielrennen in mijn eigen stad Izegem. Tot slot breng ik jaarlijks ook de eindejaarsboodschap van koning Filip, maar dan telkens toegespitst op de actualiteit.”

“Ik merk telkens dat er in ons land nog heel wat te beleven valt. Zolang dat het geval is, wil ik het blijven doen. Ik breng dit vrolijk en spits programma in woord en muziek nog tot en met maart. Daarna volgen we de actualiteit opnieuw op de voet.”