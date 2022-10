Moeder Meense viert 120-jarig JUBILEUM met ereledencantus:“Het is een wonder dat we nog bestaan”

Moeder Meense bestaat 120 jaar. De Leuvense hoogstudentenclub organiseert om de vijf jaar een lustrumcantus voor zijn ereleden en studenten. Op 28 oktober – 115 jaar na de eerste editie – vindt deze cantus voor de 24ste keer plaats. Ook een officiële ontvangst op het stadhuis van Menen staat die avond op de agenda.

Burgemeester Eddy Lust kan op 28 oktober maar beter op zijn tellen passen, wanneer hij om 18.30 uur de studentenclub ontvangt. Want in een ver verleden presteerde Moeder Meense het om de toenmalige burgervader van Menen te ontvoeren.

“De ontvoering was eigenlijk een stunt om reclame te maken voor een optreden dat we organiseerden op de Grote Markt met Francis Bay en zijn orkest en Jo Leemans. Burgemeester Gombert liet zich gewillig ontvoeren en we gingen een ganse nacht samen op de lappen. Maar toen ik ’s ochtends thuis kwam, stond de politie me op te wachten aan de voordeur”, rakelt Luc Maddens (85) de studentengrap nog eens op.

Samen met Luc Gheysens organiseert hij de ereledencantus in het Sint-Aloysiuscollege. “De keuze voor die locatie ligt voor de hand. Het college is de bakermat van Moeder Meense. Vroeger waren haast alle leden – op een enkele extra muros na – oud-leerlingen van het college. Vandaag de dag rekruteert de studentenclub in gans Zuid-West-Vlaanderen”, zegt Luc Gheysens (75).

Erelid voor het leven

“Moeder Meense is één van de zes West-Vlaamse studentenclubs onder de overkoepelende West-Vlaamse Gilde, die op zijn beurt deel uitmaakt van het Seniorenconvent Leuven. Luc Maddens was praeses van Moeder Meense in ’61-’62, Luc Gheysens in ’67-’68.

“Eigenlijk is het een wonder dat de club nog bestaat”, verbazen ze zich. “Destijds werden wij allebei praeses van een club die bijna op zijn gat zat: er waren schulden, er werd gedronken op de poef… We slaagden er allebei in om de schulden weg te werken en de club weer op de rails te trekken. De huidige studentenclub met praeses Benoit Mottrie is gezond tot en met.”

We gaan zingen, speechen én een pint drinken, want de keel moet gesmeerd worden

“Het unieke aan een studentenclub is dat ze interdisciplinair is. Je ontmoet er studenten uit alle faculteiten. De studentenclub zorgt er voor dat de studenten een thuis hebben in het verre Leuven. In het clubcafé – in onze tijd was dat café Donatus, nu is dat Lapaz Café – treffen ze altijd wel iemand die ze kennen.

“Moeder Meense is geen elitaire studentenclub. Iedereen is er welkom. De belangrijkste taak van de leden is om te slagen in hun studies. De belangrijkste taak van het praesidium is om te zorgen voor nieuw bloed. Momenteel telt Moeder Meense acht schachten, met hen is de toekomst van de club verzekerd. Als student ben je 5 of 6 jaar lid, maar daarna blijf je erelid voor het leven. Vriendschap is de essentie, leden van elke generatie komen nog altijd samen.”

Bierimpotent

Luc Gheysens en Luc Maddens waren de voorbije weken druk in de weer met het voorbereiden van de festiviteiten.

“42 ereleden en 15 studenten hebben hun komst naar de erelidcantus bevestigd. De Leuvense studentenfanfare zal haar vertrouwde repertoire spelen. Notaris Werner Coudyzer zal de zangers op de accordeon begeleiden en we zullen verbroederen met de trommelaars die in het college repeteren.”

“Een cantus, dat is veel zingen en speechen. Ook een pint drinken hoort erbij, want de keel moet gesmeerd worden. Maar het gaat er gedisciplineerd aan toe. Je moet het woord vragen en wie teveel op heeft, wordt bierimpotent verklaard. Dat wil zeggen dat hij geen bier meer krijgt”, besluiten de twee senioren.

(Carlos Berghman)