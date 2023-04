Moeder en dochter over 45 jaar Ballet Attitude: “Accent ligt steeds meer op musical”

Vijfenveertig jaar geleden richtte Mia Callewaert (67) in Kruisem Ballet Attitude op. Twintig jaar later kwam daar een Tieltse afdeling bij. Intussen kreeg Mia’s dochter Annelies Eggern (45) de dansmicrobe te pakken en is het duo verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de dansschool. “We hebben het aantal dansgenres door de jaren heen uitgebreid.”

Al 45 jaar is Ballet Attitude in Kruisem een begrip, in Tielt viert de afdeling dit jaar haar 25ste verjaardag. Moeder-dochterduo Mia en Annelies vieren dat jubileum met de voorstelling Alice in Wonderdanceland.

Hoe zit de ontstaansgeschiedenis van Ballet Attitude in elkaar?

Mia: “In Kruisem werd een splinternieuwe sporthal gebouwd en men wou daar ook wat cultuur aan toevoegen. Men dacht aan ballet en heeft mij toen opgebeld om te vragen of ik dat wilde doen. Zelf had ik een achtergrond in dans en zo zijn ze bij mij terechtgekomen. Ik ben daar met 13 meisjes begonnen, twee uurtjes in de week, en zo is dat verder uitgegroeid. Ik heb me zelf ook altijd verder bijgeschoold in het dansen.”

Hoe is de afdeling in Tielt er dan bijgekomen?

Mia: “Daar was al een hele tijd vraag naar, heel wat meisjes kwamen op dat moment al van Tielt naar Kruisem voor de dansschool en die afstand werd wat vervelend. Maar ik kon dat moeilijk combineren met mijn job in het onderwijs en heb altijd de boot wat afgehouden. Toen studeerde Annelies af als danslerares en was het pad geëffend om het er toch bij te nemen.”

Hoe verdelen jullie de taken?

Mia: “Door mijn beroep als kleuterleidster heb ik me altijd wat meer aangetrokken gevoeld tot de jongere kinderen en die taken meestal ingevuld.”

Annelies: “Vroeger nam ik vooral de kinderen vanaf 10-12 jaar en de oudsten onder mijn hoede, maar stilletjesaan ben ik toch ook bij de kleuters terechtgekomen. Ik kan niet zeggen welke groepen ik het liefste begeleid, ik doe ze eigenlijk allebei even graag. Dat vind ik ook het mooie aan mijn job, dat er zoveel variatie is.”

Is de dansschool de afgelopen 45 jaar veel veranderd?

Mia: “We hebben vooral onze dansgenres uitgebreid, het aanbod is veel ruimer geworden. Zo geven we ook breakdance en hiphop.”

Annelies: “Dans blijft zelf ook uitbreiden, maar aan de andere kant hebben we toch nog altijd een publiek dat er heel bewust voor kiest om klassiek ballet te studeren. Ze nemen er dan wel hedendaagse genres bij, zeker als kind. Dan zijn ze vaak nog wat zoekende. Maar regelmatig blijven ze toch echt verdergaan in dat uurtje klassiek ballet. Het is toch meer hun smaak.”

Mia: “Nu leggen we ook steeds meer het accent op musical, iets wat ik zelf ook heel belangrijk vind. Als je zingt én beweegt, dan werkt de totaliteit van je hersenhelften, het motorische en verbale. Het is een nieuw luik dat we aanbieden en de kinderen doen het heel erg graag.”

Liggen er verschillen tussen beide afdelingen?

Annelies: “Die lopen eigenlijk quasi parallel, al hebben we in Tielt wel een groep breakdance voor uitsluitend jongens en dat is er in Kruisem niet meer.”

Mia: “Vaak doen de zusjes ballet en kiezen de broers dan voor breakdance. Veel kinderen doen er trouwens ook nog woord of muziekschool bij, om dat culturele luik te verruimen.”

Straks lanceren jullie de voorstelling ‘Alice in Wonderdanceland’. Wat mogen we verwachten?

Mia: “We geven een eigen toets aan het bekende verhaal. Onze meisjes wilden heel graag een stukje Zwanenmeer dansen, maar dat vergt toch wel een serieuze pointetechniek. Het is een echte uitputtingsslag, heel kort maar lastig. Ze zijn er al twee jaar mee bezig.”

Annelies: “Veel elementen uit Alice in Wonderland keren wel terug, zoals het konijn, een land vol bloemen en vlinders, de boze koningin en de hoedenmaker. Hij neemt Alice mee naar het land van de zwanen, waar we dan Het Zwanenmeer konden integreren. Er zit zelfs een stukje Harry Potter in ons verhaal verweven.”

Mia: “Ze gaan ook nog eens via de Moulin Rouge, trouwens. Dat zijn allemaal keuzes van onze eigen leerlingen, die we mee in het verhaal hebben opgenomen. We zetten ook in op feeërieke en bewegende beelden, om het helemaal sprookjesachtig te maken.”

Zijn er nog toekomstdromen?

Annelies: “Ik zou heel graag onze vijftigste verjaardag groots vieren en uitpakken met een nieuwe voorstelling. Het zou uniek zijn als ook mama er dan na 50 jaar weer bij kan zijn.”