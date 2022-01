Voormalig topmodel Ghislaine Nuytten dinsdagavond overleden

Ghislaine Nuytten, afkomstig uit Wervik, was Vlaanderens eerste topmodel. Ze overleed op 67-jarige leeftijd aan een hartstilstand, liet haar man Wilfried Hendrickx weten aan de pers.

Eind jaren ‘70 startte Ghislaine met haar modellencarrière. Ze werkte voor met internationale mode-iconen zpals Giorgio Armani, Jean-Paul Gaultier en Gianni Versace. In eigen land was ze vaak in de ontwerpen van Dirk Van Saene te zien, met wie ze een heel sterkte professionele band had. Naast verschillende andere projecten was ze ook een tijdlang één van de vaste modellen bij Flair.

Goede reputatie

© Foto VRT

Naast haar modellencarrière was Ghislaine werkzaam als mode-experte en presentatrice. Op TV was ze meer dan tien jaar lang te zien in programma’s zoals Blikvanger en Look, op de radio had ze een vaste rubriek op Radio Donna. Haar expertise kwam van pas als jurylid bij Topmodel en Benelux’ next topmodel op VTM. Tot slot was ze actief als modejournalist, trendwatcher en persagent voor Walter Van Beirendonck. Nuytten heeft altijd van een goede reputatie genoten als een intelligente en elegante vrouw.