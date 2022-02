Julie Cardinael opent modeboetiek Mollie’s in Blankenberge

In de Vissersstraat 36 in Blankenberge opent vrijdagmorgen modeboetiek Mollie’s de deuren. Julie Cardinael (25) biedt er betaalbare, voor iedereen toegankelijke damesmode aan met veel kleurtjes.

“En dat het jaar rond”, glimlacht ze. De jonge onderneemster startte met een webshop die ze zelf opzette. “Ik volgde een internationale marketingopleiding aan Howest. Social media en webdesign zijn mijn ding, en ik wou eerst even aftasten”, verklaart ze. “Maar uiteindelijk blijft een fysieke winkel toch nog altijd een meerwaarde voor de klant. Dan kan je tenminste eerst eens passen voor je iets koopt.”

Meer kleur

Met Mollie’s biedt ze voor elk wat wils, in verschillende prijsklassen. “Een à twee keer per maand zal er een nieuwe collectie binnenkomen. Ik heb een aantal Belgische merken in huis zoals K-design, maar hou ook van de Zweedse mode. Da’s voor Blankenberge dan weer wat exclusiever”, klinkt het. Dat er zoveel kleur in haar collectie steekt, is overigens geen toeval. “Mijn interieur is eerder sober, dus dat contrasteert om te beginnen al mooi. Maar ik hou daar ook gewoon van. Er mag best wel wat meer kleur in het straatbeeld komen”, knipoogt ze.

Gratis waardebon

Julie is van Waalse komaf en dus perfect tweetalig – een meerwaarde voor de vele toeristen in de badstad. “Ik woon in Lissewege, maar Blankenberge trekt mij enorm aan. En ik hoor dat de Vissersstraat de laatste tijd weer helemaal opleeft. Ik zie het hier dus helemaal zitten”, klinkt het enthousiast. Tijdens haar openingsweekend krijgen de eerste 50 betalende klanten van Julie een gratis waardebon cadeau.