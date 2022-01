Brugs model Miss ‘C’ staat op Londense catwalk: “Mijn motto? Work hard, dream big”

Ze is vegan, amper 1,60 meter groot, diehard fan van de Duitse metalband Rammstein, doet aan paaldansen en werkt bij Financiën. En toch mag het alternatieve Brugse model Miss ‘C’ midden februari op de catwalk van de London Fashion Week paraderen.

In deze reeks laten we elke week een ‘Brugse Beer’ aan het woord, een man of vrouw die uitblinkt in wat hij of zij doet.

Een Brugse Dr. Jekyll & Sister Hyde. Zo mag je Charlotte alias Miss ‘C’ (36) omschrijven. Overdag buigt zij zich over ingewikkelde fiscale dossiers, buiten de werkuren dweilt ze de heavymetal festivals af of werkt zij in bijberoep als model.

London Fashion

Niemand kon vermoeden dat een meisje uit Dudzele ooit op de catwalk van de London Fashion week zou staan. Op 19 februari mag Miss ‘C’ de nieuwste ontwerpen van de alternatieve IJslandse modeontwerper Sigrun showen op de nevenstage van House of Ikons. Eind vorig jaar was het Brugse model uitgenodigd voor een photoshoot in de hippe Londense wijk Notting Hill, met kleren van Sigrun, wat resulteerde in een reportage in het modemagazine Opium Red.

“Het gaat ontzettend snel met mijn carrière in de modellenwereld. En dat in covid-tijden! Het is misschien erg om te zeggen, maar de pandemie heeft alles voor mij in een stroomversnelling gebracht, precies omdat iedereen tijdens de lockdown achter zijn pc zit. Ik heb mij ingeschreven in castingbureaus en heb veel internationale connecties kunnen leggen. Zo ben ik onder meer tekenmodel geworden voor een Academie uit New York, die internationale zoomsessies organiseert voor zijn cursisten. Tegen een naakte muur fungeer ik als model, met mijn tweedehands vintage kleren. Of drapeer ik mij met stukken stof”, zegt Miss ‘C’.

Paaldansen

Na haar studies aan het Koninklijk Atheneum studeerde Charlotte toerisme en recreatiemanagement aan VIVES Hogeschool. “Ik studeerde af in 2008, het jaar van de bankencrisis. Het gevolg was dat ik niet in het toerisme maar in de bankensector verzeild raakte. Ik heb mij omgeschoold via tal van opleidingen in de bank en werk sinds kort voor Financiën!”

“Ik ben pas twee jaar geleden in de modewereld gerold. De aanleiding was dat ik een act als paaldanseres mocht doen tijdens het metalfestival Alcatraz in Kortrijk. Dat leverde een eerste photoshoot op met Pieter Clicteur, fotograaf van KW. Ik doe al zeven jaar aan acrobatisch paaldansen, waarvoor ik wekelijks train in een studio in Ruddervoorde. Mijn passie voor heavy metal dateert al van in mijn tienerjaren. Graspop staat elk jaar aangekruist op mijn agenda. Ik hou van de klassiekers: Rammstein en Alice Cooper.”

Ik ben al mee geweest op metalcruise: vier dagen metal optredens op zee!

“In 2011 was ik Miss Metal en ik ben al twee keer mee geweest op de metalcruise 70.000 Tons Of Metal: vijf dagen in de Caraïben op een cruiseschip vol metalfans, vier dagen lang op zee optredens van hardrockbands! De Belgische groep Channel Zero van Bruggeling Franky De Smet Van Damme heeft al mee gevaren en opgetreden. De volgende keer wil ik graag een poolgirl op die boot zijn….”

“Het cliché dat metalfans bier zuipende, lelijke mannen met vrouwonvriendelijke vooroordelen zijn, is al lang achterhaald. Een vriend van mij, Jasper, die naar Toronto in Canada verhuisd is, heeft een eigen youtubekanaal opgericht. Voor internationale vrouwendag maakte hij interviews met vrouwen in de wereld van de heavy metal. Steeds meer dames zijn gek op hardrock. Eén van mijn beste vriendinnen, Adinda, een vorige Miss Metal, een knappe, slanke blonde meid, is ultraloopster en godsdienstlerares! Een echte powerwoman! De metalwereld is een broederschap, met een familiale band.”

Miss ‘C’ krijgt soms vreemde verzoeken: “Maar tegen creepy dingen zeg ik nee.” © Mariana MA

“Binnenkort wordt op het Independent Brussels Filmfestival de videoclip Liaisons dangereuses van de Oostendse metalband Mildreda vertoond. Ik speel de hoofdrol in die clip en personifieer het monster dat elk van ons kan worden na een afgeketste relatie. Ik hou van het extravagante, edgy dingen. Bij elke opdracht die ik aanvaard, moet er iets creatiefs zitten. Ik doe niks zonder boodschap die bij mijn levensstijl past. Ik drink noch rook, sport veel en eet enkel vegan. Voor geen 10.000 euro zou ik in een spotje van McDonald’s willen fungeren!”

Nooit naakt

“Af en toe bieden heren mij geld aan. Om naakt te poseren. Of met vreemde eisen. Onlangs wou een man mij 150 euro geven als hij een foto mocht nemen van mijn voeten in een bord spaghetti. Ik heb hem vriendelijk bedankt, ik wil niet geassocieerd worden met zulke creepy zaken. Ik ga ook nooit uit de kleren voor fotografen!”

“Ik zat in een reclamespotje voor De Slimste Mens en binnenkort ben ik te zien in een nieuw muzikaal spelprogramma op VTM. En nu mag ik naar de London Fashion week! Ik heb mijn internationaal paspoort al op zak en moet enkel bij aankomst een coronatest ondergaan en een dagje in quarantaine in afwachting van het resultaat van die test.”

“Ik heb nochtans niet ‘de ideale maten’ als model, ik ben amper 1,60 meter groot. De tijd van de lange slanke dames is voorbij, die zie je enkel nog bij de grote merken. Veel beperkingen leggen we enkel onszelf op. Mijn motto is: work hard, dream big! Als je er veel tijd en moeite in steekt, kun je iets bereiken!”

Info : www.missc.rocks