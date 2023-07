Mobiele beiaard gaat langs in negen Brugse woon-zorgcentra met liedjes van ABBA

De Brugse Klokkenspel Vereniging gaat opnieuw met een rijdende beiaard langs bij Brugse woon-zorgcentra. Na een eerste zeer succesvolle rondrit in 2020, begint dit langzaam maar zeker een mooie nieuwe Brugse traditie te worden. Dit jaar worden negen woon-zorgcentra bezocht voor een beiaardconcert van ongeveer 30 minuten.

Secretaris van de Brugse Klokkenspel Vereniging Paul De Gryze legt uit: “Dit jaar kozen we ABBA als thema, de bekendste nummers van deze Zweedse popgroep worden gespeeld op de beiaardklokken en op piano. Naast de bewoners en bezoekers van de woon-zorgcentra zijn dit jaar ook de omwonenden meer dan welkom.’

Traditie

Volgens cultuurschepen Nico Blontrock is de mobiele beiaard een mooie Brugse traditie aan het worden: “Dit project is ontstaan als hart onder de riem na de voor vele rusthuizen zwarte coronaperiode en groeide dit uit tot iets waar velen reikhalzend naar uitkijken.”

“Vandaar dat ik dan ook het initiatief nam om deze concerten meer te laten opentrekken naar de omwonenden van de Brugse woon-zorgcentra, iets waar collega-schepen van Welzijn Pieter Marechal graag mee zijn schouders onder zet: elkaar ontmoeten terwijl je geniet van de beiaardklanken doet voor élke Bruggeling deugd! Ik ben overigens ook zeer benieuwd wie of wat de verrassingsact is die aangekondigd is voor het einde van elk optreden…”

Eerste concert

Het eerste concert vindt plaats op dinsdag 29 augustus om 10.45 uur aan het woon-zorgcentrum van de Sint-Pietersmolenwijk, Rik Slabbinckstraat 3 in Brugge.