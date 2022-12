Mmmonk ontsluit middeleeuwse manuscripten uit Brugge en Gent

In de Openbare Bibliotheek van Brugge is het project Mmmonk voorgesteld. De naam staat voor Middeleeuwse Monastieke Manuscripten Open Netwerk Kennis. Het is een samenwerkingsproject van de Openbare Bibliotheek Brugge, de Universiteitsbibliotheek Gent, het Grootseminarie Ten Duinen in Brugge en het Bisdom Gent. De Vlaamse overheid subsidieert het project.

Bedoeling van Mmmonk is de nog circa 820 bewaarde middeleeuwse manuscripten van de deelnemende partners digitaal ontsluiten via de internationale uitwisselingsstandaard IIIF.

Thematische collecties

Zo werd een doorzoekbare catalogus met doorbladerbare beelden voor de ca. 820 Mmmonk-manuscripten gecreëerd. Het project is ook bijzonder educatief dankzij onder andere thematische collecties, virtuele rondleidingen, diepgaande teksten, video’s, lesmap en nog veel meer om het belang van de manuscripten en de collecties toe te lichten.

Via de site van Mmmonk kan men zich laten rondleiden door de manuscripten en komt men meer te weten over de auteurs, de kopiisten, de materialen, de lezers en de bibliotheken in de abdijen. Het is de bedoeling dat die pagina geregeld met nieuwe rondleidingen wordt aangevuld.

Rondleidingen

Een van die rondleidingen betreft vrome en vrolijke kopiisten. In een manuscript uit het Brugse Grootseminarie schreef een kopiist: “Dat een [mooi meisje?] aan de kopiist wordt gegeven als beloning. Dit is echt het einde, de kopiist wil beloningen hebben. Dit boek eindigt, moge de kopiist gevrijwaard worden van veroordeling.”

Of in een ander manuscript uit dezelfde verzameling: “Ik wil gaan slapen, het is tijd. Goed moet de kopiist het hemelrijk geven na dit korte leven.”

Gedichten en romans

“De manuscripten die je op Mmmonk vindt, dateren uit de periode van de zesde tot de 16de eeuw”, aldus schepen van Cultuur Nico Blontrock.

“Ook komt men te weten wat paters zoals lazen. Behalve religieuze werken, waren dat encyclopedieën, woordenboeken, juridische teksten, geschiedenisboeken, maar ook, zij het zeer uitzonderlijk, gedichten en romans.” (Chris Weymeis)