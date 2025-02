Mira Verhaeghe is de nieuwe Junior Stadsdichter in Roeselare, Aloïs Carron wint publieksprijs

De elfjarige Mira Verhaeghe is het komende jaar de nieuwe Junior Stadsdichter van Roeselare. Ze won de negende editie van de wedstrijd met een beklijvend gedicht dat een ode is aan haar overleden mama. Aloïs Carron won de publieksprijs.

De Poëzieweek werd in Roeselare afgesloten met de verkiezing van een nieuwe jonge stadsdichter. Dat gebeurde dit jaar voor de negende keer en het thema van deze editie was ‘Zintuigen’. Een jury kiest het beste gedicht en moest daarvoor dit jaar liefst 534 gedichten grondig nalezen en beoordelen. Mira Verhaeghe, elf jaar en leerling van het zesde leerjaar van SBS De Vlieger in Rumbeke sleepte de prijs in de wacht en dat met een wel heel apart en beklijvend gedicht.

“Uit het rijtje zintuigen koos ik voor voelen en meer bepaald gevoelens”, vertelt de winnares. “Mijn mama is enkele jaren geleden overleden en dit gedicht vertelt over wat ik daarbij voelde en nog steeds voel. Schrijven doe ik al van in het vierde leerjaar en de ene dag is dat een verhaal of een gedicht en de volgende dag is dat een liedjestekst waarbij papa dan de muziek schrijft en speelt. Ik ben wel erg verrast dat ik de nieuwe stadsdichter ben en kijk er al naar uit om mijn gedicht ergens op een muur of een raam in de stad te zien.”

Naast een zichtbaar plekje voor haar winnende gedicht mag Mira ook met haar klas naar een pannenkoekenfestijn in ARhus. Ze krijgen ook een workshop aangeboden. Niet alleen Mira viel in de prijzen. Ook Aloïs Carron mag met zijn klas pannenkoeken gaan smullen want hij won de publieksprijs voor zijn gedicht ‘De geur van bloemen’. Op zijn creatie werd niet minder dan 2259 keer gestemd.

En zo klinkt het winnende gedicht van onze nieuwe Junior Stadsdichter Mira Verhaeghe: Mama. Liggend op het veld. Het gras kriebelde mijn tenen. Een beestje beklom mijn benen. Wolken vormden donzige beelden. Terwijl de wind mijn wangen streelde. Het voelde als jou, jouw zachte handen. Als zoentjes die op mijn gezicht landden. Je leek zo dicht bij. Maar in mijn dromen ben je nog bij mij. Voor Altijd. (Bart Crabbe)