Minister Zuhal Demir lanceert projectoproep om herdenkingstoerisme in de Westhoek een boost te geven

Met het oog op het nieuwe themajaar rond WOI in de Westhoek in 2023 om sporen in het landschap te ontsluiten en het toerisme weer aan te zwengelen lanceert Toerisme Vlaanderen in samenwerking met Westtoer een projectoproep ‘Het landschap getuigt’.

De projectoproep richt zich naar publieke en private partners in de Westhoek, om samen met Toerisme Vlaanderen en Westtoer een nieuw WOI-themajaar op poten te zetten van het voorjaar 2023 tot de zomer 2024. De focus ligt op de ontdekking van het landschap in de Westhoek, waar tot vandaag de sporen van de Eerste Wereldoorlog zichtbaar zijn.

“De Westhoek is een blijvende stille getuige van wat er zich hier tijdens de Eerste Wereldoorlog afspeelde”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. “Met deze projectoproep gaan we op zoek naar specifieke projecten die het landschap de vele verhalen laat vertellen zodat we de gruwel die zich hier afspeelde nooit zullen vergeten.”

Landschap als stille getuige

De Westhoek is het herdenkingslandschap bij uitstek. De zorgvuldige situering van de militaire begraafplaatsen is niet toevallig: ze vormen als het ware een afdruk van het voormalige front op de kaart van Europa. Strijdende partijen en nationaliteiten zijn door de begraafplaatsen voor eeuwig verankerd in de bodem én het landschap van de Westhoek, en zijn voor altijd stille getuigen.

De begraafplaatsen, monumenten en andere landschapsrelicten maken de oorlog voelbaar voor de bezoeker. Ook de vele andere plekken waar het verleden niet meer zichtbaar is, maar waaraan vele verhalen verbonden zijn, zullen in het themajaar 2023-2024 tot leven worden gewekt.

Sterke reputatie

Toerisme Vlaanderen stelt 2,5 miljoen euro ter beschikking voor deze projectoproep die is bedoeld om initiatieven en evenementen te ontwikkelen die het landschap centraal stellen. “Het themajaar wil voortbouwen op de sterke reputatie die de Westhoek en Vlaanderen hebben verworven na de herdenking van WO I tussen 2014 en 2018,” verklaart Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter van Westtoer.

“Tegelijk is het themajaar een impuls om de belangrijkste buitenlandse markten, met de Britse markt op kop, terug naar de Westhoek te halen,” licht Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen toe. “Indieners van projecten (zowel publieke als private) kunnen rekenen op een tussenkomst van 75% van de projectkosten, de minimumprojectkost bedraagt 20.000 euro.”

Bedoeling is om tijdelijke en blijvende thema-initiatieven te ontwikkelen die het oorlogs- en vredeverhaal van de Westhoek versterken. Daarbij kunnen bestaande toeristische producten in de Westhoek worden aangevuld, of kunnen er nieuwe worden ontwikkeld.

Het project rond ‘Het Landschap Getuigt’ wil zo in 2023 en 2024 een sterk, aantrekkelijk, toegankelijk en betekenisvol programma voor het grote publiek presenteren vol boeiende tentoonstellingen, belevingsplekken, evenementen, aangepaste wandel- en fietsroutes, rond de getuigenissen van het landschap.

Campagne

“Voor dit themajaar plannen we met Toerisme Vlaanderen in samenwerking met Westtoer ook een ruime internationale campagne, waarbij we de focus leggen op de Britse markt. Na twee moeilijke jaren tijdens de coronacrisis, willen we de Britten opnieuw overtuigen van een bezoek aan de Westhoek zodat ook onze toeristische ondernemers verder uit het coronadal kunnen klimmen”, zegt minister Demir.

Wie een project wil indienen, kan dat tot uiterlijk vrijdag 20 mei 2022 om 12.00 uur via een online aanvraagformulier op: corporate.westtoer.be/oproepthemajaar, waar je ook alle info terugvindt. Een jury zal de projecten selecteren, bedoeling is om voor de zomer de projectsubsidies toe te kennen, zodat indieners tegen het voorjaar 2023 hun projecten kunnen ontwikkelen.

