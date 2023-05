Minister Diependaele roept hulp in van lokale besturen in zoektocht naar historische frietkoten

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele roept zondag in een mededeling de hulp in van de lokale besturen in zijn zoektocht naar historische frietkoten.

Hoog bezoek zondagmorgen in het Frietmuseum in de Vlamingstraat in Brugge. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) kwam er langs én had nieuws mee dat de frituristen en de liefhebbers van de goudgele lekkernij bijzonder enthousiast moet maken.

“De Vlaming is verknocht aan zijn frituur. Heel wat gezinnen hebben ook een vaste dag in de week waarop ze frietjes van de frituur eten. Ikzelf ben ook verzot of frietjes en in mijn studententijd at ik er wel tien keer per week”, verklapte de minister, die er toch nog behoorlijk slank bij loopt.

“Intussen is die frequentie van frituurbezoek wel wat gezakt… Maar in ieder geval is het een levende traditie in Vlaanderen. Jammer genoeg lezen we nog regelmatig in de media dat er opnieuw een frietkot verdwijnt. Ik vind het dan ook maar logisch dat we naast kerken en kastelen ook enkele van de meest typische frituren een beschermd statuut te geven zodat dit erfgoed ook naar de volgende generaties toe in stand wordt gehouden.”

4500 frituren en 1000 losstaande frietkoten

Alvast Nafefri, het Nationaal verbond van frituristen, is enthousiast over het initiatief. “Er zijn een aantal zaken die er na een reis voor zorgen dat je je terug thuis voelt in ons land. De typische Vlaamse kapelletjes en kerken maar ook de kenmerkende frituren; en zeker de originele losstaande frietkoten”, zegt Nafevri-voorzitter Bernard Lefèvre. “Jammer genoeg moesten in heel wat steden en gemeenten al frietkoten wijken bij de heraanleg van een plein bijvoorbeeld. Net daarom vinden we het een mooi initiatief om er een aantal te beschermen.”

Volgens professor Yves Sergers, verbonden aan het Centrum Agrarische Geschiedenis van de KU Leuven en groot kenner van de frietcultuur, waren er op het einde van de jaren ‘50, nog zo’n 50 000 frietkoten in ons land. Vandaag zijn er nog 4500 frituren waarvan een kleine 1000 losstaande frietkoten zijn. Professor Seghers zal net als de Vlaamse dienst voor Toerisme en Navefri overigens betrokken worden bij de selectie van te beschermen frituren.

Voor die bescherming wil minister Diependaele beroep doen op de lokale besturen. “Ik wil de Vlaamse lokale besturen actief betrekken om de meest historische frietkoten in kaart te brengen. Het is uiteraard niet de bedoeling om alles te beschermen. We kiezen enkel voor de echte pareltjes”, zegt de minister. “Wel wil ik een mooie staalkaart samenstellen voor volgende generaties. Ik ga ervan uit dat we finaal een vijftal frituren zullen beschermen.”

Uitbating sinds 1985 of vroeger

De lokale besturen kunnen tot 18 juni hun voorstelling voor bescherming bezorgen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zowel de losstaande frietbarak als de inpandige frituur komen in aanmerking. De historische frituur moet enige traditie kennen en reeds uitgebaat zijn sinds 1985 of vroeger.

Bij het Agentschap Onroerend Erfgoed wordt benadrukt dat het belangrijk is dat frituristen geen hinder ondervinden van de bescherming en gewoon verder kunnen gaan me het bakken van lekkere frietjes. Net daarom wordt de sector nauw betrokken bij dit onderzoek.

Groene frietkotjes op de Markt

Ook Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) was aanwezig bij het bezoek aan het frietmuseum en bakte er samen met de minister enkele zakjes goudgele frietjes. Het gezelschap trok ook nog naar de alom bekende groene frietkotjes op de Markt van Brugge, vlak voor het Belfort. Misschien wel kandidaat frituren om beschermd te worden?

“Wij hebben nog geen voorstellen ingestuurd voorlopig maar ik zal dit binnen onze diensten zeker bespreken. Ik denk dat er in Brugge zeker wat wat frituren in aanmerking komen hiervoor”, liet de burgemeester verstaan.

(PDV)