Miniatuurversie van het Brugse Belfort in Lego

Sinds donderdag 29 september kun je de langverwachte miniatuurversie in Lego van het bekende Belfort van Brugge kopen. De limited edition telt 892 blokjes en staat garant voor uren bouwplezier. Volgens kenners – burgemeester Dirk De fauw, cultuurschepen Nico Blontrock en de directie van Musea Brugge – een uniek stukje Brugge dat je zelf in huis kan halen…

Het Belfort is met zo’n 250.000 bezoekers per jaar een van dé publiekstrekkers van Brugge, en zonder twijfel een van de bekendste landmarks van de stad. Een fotogeniek gebouw waar je veel schaalmodellen van kan kopen, maar een versie in Lego bestond nog niet. Musea Brugge sloeg daarom de handen in elkaar met de Nederlandse producent LM Models, dat een unieke Legoversie maakte van dit prachtige Brugse monument.

Indrukwekkende details

Burgemeester Dirk De fauw legde samen met cultuurschepen Nico Blontrock de ‘laatste steen’ van het eerste model, dat vanaf donderdag te koop is voor het grote publiek. “Het Belfort – en de bekende Halletoren – is dé trots van de Bruggeling, en ook bij de buitenlandse bezoeker blijft het een van onze absolute topattracties.”

“Het doet me dan ook veel plezier dat we hen vanaf nu een bijzonder originele versie ervan kunnen aanbieden. Het verbaast me dan ook niet dat vele tientallen geïnteresseerden al op de wachtlijst stonden om er één aan te schaffen”, aldus burgemeester De fauw.

Bouwplezier

Ook cultuurschepen Nico Blontrock keek goedkeurend toe hoe het eerste exemplaar een ereplaats kreeg in de museumshop: “Ik zag uiteraard al de plannen op voorhand, maar het resultaat is in het echt nog indrukwekkender. In het ontwerp steken ook heel wat details, zoals de hoekkantelen, de vier uurwerken én het correcte aantal deuren en ramen in de voorgevel. Straf werk, en het zal je ettelijke uurtjes bouwplezier kosten om hem af te krijgen. Echt een uniek stukje Brugge dat je zelf in huis kan halen”.

Te koop in nieuwe Belfortshop

De Legoset van het Belfort is vanaf vandaag te koop, zowel via de webshop op museabrugge.be als in de gloednieuwe museumshop die recent geopend werd in de inkomhal van het Belfort. Elviera Velghe, directeur Musea Brugge stelt: “Een shop is en blijft een belangrijke bron van inkomsten voor een museum. Het is dus van groot belang om die winkelervaring zo aangenaam mogelijk te maken én een passend aanbod te voorzien.

“Ik ben blij dat we met deze nieuwe shop weer een mooie sprong voorwaarts gemaakt hebben op dat vlak. We bieden hier iets anders dan in onze shops in het Groeningemuseum, het Sint-Janshospitaal en de centrale museumshop in het Arentshof – een gamma aan van kwalitatieve souvenirs voor buitenlandse bezoekers. Dat gaat van de klassiekere toeristische producten tot originele cadeaus, waar dit Lego-Belfort een heel mooi voorbeeld van is.”

De Legoversie van het Belfort kost 149 euro en is te koop in de museumshop van het Belfort op de Brugse Markt en via museabrugge.be/webshop.