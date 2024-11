“Mime bracht me op de meest onverwachte plekken in de wereld”: Carloconi neemt afscheid met hommage aan Charlie Chaplin

Mimekunstenaar Carlos Carloconi Decoene, neemt op 8 december in De Spil op 71-jarige leeftijd afscheid van zijn publiek. De Roeselarenaar doet dat met een hommage aan Charlie Chaplin, de meester van de stille kunst en een voorbeeld voor al wie aan bewegingstheater doet. “Mime bracht me op de meest onverwachte plekken in de wereld.”

“Mime is tegenwoordig bijna volledig verdwenen”, zegt Carlos Decoene (71). “Als aparte kunstvorm heeft het nooit echt kunnen doorbreken. Ik kwam in de jaren zestig in contact met dit apart soort theater via mijn leerkracht Nederlands in de Broederschool. Wijlen Michel Leysen bracht me naar het mimetheater Asjirana en wat ik daar zag, in combinatie met mijn ervaringen in de turnclub Flink en Fris, deed me beslissen om verder te gaan.”

“Zo ben ik in het beroemde Gentse Sabbattini-theater beland bij de stichter Marcel Hoste. Hij heeft het eerste bewegingstheater in België opgericht. Vanaf de eerste dag maakten we kennis met zijn filosofie. We moesten van nul beginnen, eerst tien jaar les volgen, dan tien jaar theater spelen en pas dan beginnen denken om de grote namen als Charlie Chaplin of Buster Keaton te gaan imiteren. Die geleidelijkheid van onze opvoeding bestaat niet meer. Jongeren willen nu zo snel mogelijk op het hoogste schavot en het grootste podium staan, wat niet altijd goed afloopt.”

“Ik heb ooit een performance gebracht in een … operatiekamer”

“Toen mijn mentor Hoste overleed, werd me gevraagd om het gezelschap te gaan leiden, maar daar voelde ik me nog helemaal niet klaar voor en dus zette ik een grote stap naar een solocarrière. Ik heb opgetreden in binnen- en buitenland en kwam op de vreemdste plekken. Zo stond ik op het podium van cruiseschepen, in televisiestudio’s en ik heb zelfs een performance gebracht in een operatiekamer. Daarnaast werkte ik mee aan het concretiseren van de leerplannen muzische opvoeding van het Katholiek Onderwijs en toerde jaren, tot nu zelfs nog, langs Vlaamse scholen met een voorstelling rond MOS.”

Laatste productie

Carlos Decoene heeft heel lang gewacht, maar waagt zich nu toch bij zijn laatste productie aan een vertolking van zijn grote held Chaplin. “Ik denk dat ik nu wijs genoeg ben om hem te gaan imiteren. Het wordt een hommage aan Charlie, maar ook een hommage aan de mime zelf, die kleine, bijna uitgestorven niche binnen de podiumkunsten, die heel mijn leven heeft bepaald.”

Op zondag 8 december staat Carloconi samen met Yves Bondue, Amber Meyfroot en Bart en Daan Catteeuw op het podium van de Komedie in De Spil. Tickets kosten 25 euro en zijn te verkrijgen via info@carloconitheater.be.