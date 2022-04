Milow laat nieuw boek illustreren door Trui Chielens uit Poperinge

Illustratrice Trui Chielens (34) bouwde al een aardig palmares op, en nu mag ze daar nog een fijn werk aan toevoegen. Binnenkort verschijnt het boek ‘Nice To Meet You’ van Milow, waarvan zij de illustraties mocht verzorgen. “Jonathan is een heel creatieve en fijne mens om mee samen te werken.”

Het gaat hard voor illustratrice Trui Chielens uit Poperinge, met roots in Reningelst. De afgelopen twee maanden verschenen al twee boeken waarvoor zij de tekeningen mocht verzorgen, met name Het saaiste boek ter wereld van Steven Gielis en Aicha en de verloren taal van Oostendenaar Fikry El Azzouzi. Begin mei komt daar ook Nice To Meet You bij, een boek dat gebaseerd is op de gelijknamige titelsong van het nieuwe album van Milow, dat op 20 mei verschijnt. Volgens de populaire singer-songwriter is het een ode aan opgroeien.

“We zaten meteen op dezelfde golflengte”, aldus Trui. © GF

“Hij had mijn werk gezien in De Standaard, waar ik regelmatig illustraties voorzie bij artikels. Eind vorig jaar namen ze contact met mij op. Dat eerste mailtje was al heel plezant. Meestal ben je wat op je hoede voor een eerste gesprek, maar het was al heel snel duidelijk dat we op dezelfde golflengte zaten. Heel tof om zo te werken.”

“Het was heel fijn samenwerken”, aldus Trui. “Jonathan is een heel intelligente kerel.” © GF

Trui, dochter van Wim Chielens (ex-radiomaker en directeur van de Kunstacademie in Poperinge, red.) is eigenlijk leerkracht. Ze geeft tekenkunst en illustratie aan de academie in Poperinge en aan het SASK in Roeselare. In bijberoep is ze illustratice. Doorgaans werkt ze al snel een jaar aan een boek, maar nu kreeg ze een strakke deadline van slechts een paar maanden. “Pittig, ja, maar het zorgde er tegelijkertijd ook voor dat ik echt in die wereld kon duiken. Toen het klaar was, voelde het een beetje alsof je vertrok vanop kamp. Dat het heel plezant was geweest en dat je het al weer mist.”

Jonathan leerde het werk van Trui kennen via haar illustraties in De Standaard. © GF

Het boek is een project van Jonathan ‘Milow’ Vandenbroeck en zijn vriendin. “Jonathan neemt het creatieve luik voor zijn rekening, en is daar duidelijk ook heel goed in. Een heel intelligente kerel ook. Al van bij de eerste brainstorm werd duidelijk dat ook voor hem the sky the limit is. Hij had het nummer doorgestuurd, en in mijn hoofd zag ik een personage dat in een boot de wereld afvoer. Dan weer werd het een vlot, dan weer een kajak. Dan kwamen er mensen bij of vertrokken er weer. Het verhaal gaat over een vader die zijn kind toespreekt, en die uitlegt dat de wereld mooi en hard tegelijkertijd kan zijn. Een heel mooi en integer relaas over volwassen worden.”

De tekeningen zijn bijzonder kleurrijk en opnieuw heel gelaagd. © GF

Trui was wel bekend met het werk van de zanger die een internationaal publiek bereikt, maar niet zo uitgebreid. “Hij had het nummer Nice To Meet You doorgestuurd en dat bleek al snel een oorwurm te zijn. Ik had ook niet door hoe populair hij écht wel is. Dat merkte ik vooral aan mijn Instagram-account en mailbox toen hij onze samenwerking aankondigde op Facebook.”

Jonathan bleek erg begaan te zijn met het creatieve proces. © GF

Het boek zelf wordt op 8 mei voorgesteld in Bar Boek in Leuven, de thuisstad van Milow. “Daar ben ik heel benieuwd naar. Het is ook heel fijn dat we het samen mogen voorstellen.” Trui zit intussen niet stil. “Mijn werk bij De Standaard blijft doorlopen en er staan nog enkele leuke boeken en projecten op stapel. Ik blijf altijd open staan voor nieuwe zaken. Zeker als ze zo leuk om te doen zijn als deze.”