Milan (10) uit Roeselare mag deze zomer op zomercursus naar prestigieuze Londense dansschool

Milan Yep (10) uit Roeselare heeft bewezen dat ballet en dansen niet alleen voor meisjes zijn. Hij is onlangs toegelaten tot de prestigieuze Royal Ballet School in Londen om deel te nemen aan de zomercursus. Milan danst bij Ndigo, de dansschool van zijn ouders Ineke Vandevyvere en Justin Yep, en is vastbesloten om andere jongens en jongeren te inspireren om ook te dansen.

De passie van Milan voor dansen begon toen hij nog maar vier jaar oud was en zijn ouders hem meenamen naar de danskampen. Hoewel sommige mensen misschien denken dat ballet alleen voor meisjes is, heeft Milan beseft dat hij er ook van hield. Hij heeft hard gewerkt om zijn vaardigheden te verbeteren en nu heeft hij de kans om te trainen bij een van de meest prestigieuze balletscholen ter wereld.

“Jongens moeten weten dat ballet en dansen niet alleen voor meisjes zijn”, zegt Milan. “Ik wil andere jongens en jongeren aanmoedigen om te dansen en hun passie te volgen, net als ik.”

Trots

Milan is niet de enige jongen die danst bij Ndigo, de dansschool van zijn ouders. De school is trots dat er nog jongens het voorbeeld van Milan volgen en zich aanmelden om te dansen of om op danskamp te komen. Dansleraars en artisieke leiding van Ndigo, Justin Yep en Ineke Vandevyvere zijn blij om te zien dat jongens ook dansen.

“Dans is niet alleen leuk, het is ook een geweldige manier om fit te blijven en je creativiteit te uiten. We hopen dat meer jongens de schoonheid van ballet en dans ontdekken en zich bij ons zullen aansluiten”, vertelt Ineke Vandevyvere.

Milan werd in mei 2022 nog Belgisch Kampioen in de categorie Kids Modern bij Dancewaves. Hij danst verder op zijn pad om telkens een betere danser te volgen. Milan zal deze zomer naar Londen reizen om deel te nemen aan de zomercursus van de Royal Ballet School.