Middeleeuwse restanten gevonden tijdens opgravingen in Kortrijk

De werken aan het Amsterdamspoortje op Overleie zijn stilgelegd voor archeologische opgravingen. In de bodem zijn namelijk sporen van bewoning uit de late middeleeuwen teruggevonden.

De vondsten dateren tussen de 13e en 16e eeuw. Het gaat onder meer om muurresten, vloeren, tuingrond, een houten huisje uit de 14e eeuw, verbrande aarde en grachten. “We hebben dit onderzocht en het vermoeden rijst dat er delen van een woonwijk daterend vanaf de 14de eeuw aanwezig zouden zijn. Daarom werd besloten om het volledige terrein op te graven”, duidt archeologe Rosalie Vincent van Monument Vandekerckhove.

“Tijdens de graafwerken aan de kant van de Overleiestraat kwamen muren en vloeren van een 17e-eeuwse woning aan het licht. Sporen van een oven wijzen erop dat hier later ook een metaalbewerker woonde. De restanten van muren dateren uit de late middeleeuwen, vermoedelijk de 14de eeuw. Die waren aangelegd op een nog oudere gracht, mogelijk uit de 13de eeuw.”

600 jaar geschiedenis

Volgens schepen van Bouwen en Stadskernvernieuwing Wout Maddens (Team Burgemeester) kan de verbrande aarde gelinkt worden aan de Slag bij Westrozebeke in 1382, toen Fransen uit wraak voor de Slag van 1302 Kortrijk in brand staken.

© JVGK

“Het archeologisch onderzoek in combinatie met historische en iconografische bronnen, zorgen ervoor dat we een beter inzicht krijgen in het ontstaan en de evolutie van dit stadsdeel. De opgraving doet ons meer dan 600 jaar terugreizen in de tijd. De stad Kortrijk breidde vanaf de 14de eeuw uit naar het noorden, over de Leie, vandaar de naam Overleie.”

Kaart

Een leuk detail is dat deze woningen, waarvan de resten gevonden zijn, ook staan aangeduid op de kaart van de kanunnik Antonius Sanderus uit zijn bekende werk Flandria Illustrata uit 1641. De opgravingen worden in de loop van volgende week afgerond, waarna de archeologen een rapport met hun bevindingen opmaken.

© JVGK

Het Amsterdamspoortje naast de Sint-Elooiskerk was de laatste jaren stevig in verval geraakt en was sinds 2012 onbewoonbaar. In augustus van 2021 startten de werken aan een nieuw woonproject met 12 moderne wooneenheden. Monument Real Estate NV uit Ingelmunster, waarvan de archeologische afdeling ook instaat voor het archeologisch onderzoek, kreeg van de stad een design-and-buildopdracht voor een bedrag van 2, 7 miljoen euro.

De bijkomende kostprijs van de opgravingen bedraagt 83.000 uro exlusief btw. Door het archeologisch onderzoek verschuift de geplande oplevering van december 2022 naar het voorjaar van 2023. Begin 2023 start de verkoop van de 12 wooneenheden.

(PVH)