Michiel en Driek van Rode Kruis Waregem-Anzegem rijden mee in nationaal Defilé

Voor twee medewerkers van de Rode Kruisafdeling Waregem-Anzegem wordt donderdagnamiddag 21 juli meer dan een hoogdag. In de parade van het Nationaal Defilé in Brussel zullen Michiel Lecomte en Driek Struyve de lokale afdeling vertegenwoordigen door met één van hun nieuwste ziekenwagens mee te rijden.

Volgens voorzitter Isabelle Bouckaert is dat een hele eer. “Het is maar om de vijftig jaar dat zo’n kans ons eens te beurt kan vallen”, vertelt ze. “Er zijn in totaal meer dan tweehonderd afdelingen en telkens kunnen er maar een vijftal ziekenwagens meerijden.”

Jaar uitgesteld

De ziekenwagen die mee rijdt in de parade is exact een jaar oud. “Normaal gingen we vorig jaar in het defilé meerijden, maar omwille van overstromingen in Wallonië is het defilé toen in een afgeslankte vorm gereden met slechts één voertuig van het Rode Kruis”, vertelt adjunct hulpdienstverantwoordelijke Rode Kruisafdeling Waregem-Anzegem Michiel Lecomte (29).

“De brandweer, het Rode Kruis, defensie en de civiele bescherming hadden op dat moment de handen vol met de hulp in Wallonië. Dit jaar rijdt het Rode Kruis weer mee zoals het normaal voorzien is met veertien voertuigen waarvan zes uit Vlaanderen, zes uit Wallonië en twee uit Brussel.”

Eerste keer

Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat de Rode Kruisafdeling Waregem-Anzegem een voertuig mag showen op het defilé. “In de loop van de namiddag worden de ‘troepen geschouwd’ door de ministers, premier en de koning waarbij we ook een korte gesprek zullen hebben met hen”, vervolgt Lecomte.

“Rond 17.00 uur zullen dan alle voertuigen langs het Koninklijk paleis passeren voor het werkelijke defilé en daarna keren we huiswaarts.”

Repeteren op geheime locatie

Adjunct-verantwoordelijke van de hulpdienst Michiel Lecomte en econoom van de afdeling Driek Struyve krijgen de eer om mee te rijden in het défilé.

“Ze zijn allebei deel van het bestuur en zetten zich dag en nacht in voor de afdeling”, aldus voorzitter Isabelle Bouckaert.

“Allebei zijn ze enorm betrokken. Het is maar logisch dat zij worden beloond voor hun inzet. De algemene repetitie van het Nationaal Defilé op een geheime locatie verliep alleszins vlekkeloos.”