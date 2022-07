Michaël Depestele toont spelende kinderen in Reningelst

Van zaterdag 2 juli tot zaterdag 11 september loopt in De Kinderbrouwerij de tentoonstelling ‘De hervonden kindertijd’ van beroepsfotograaf Michaël Depestele, ook fotograaf bij deze krant. Maar hij toont er geen persfoto’s, wel het ‘werk in de rand’. Speciaal voor De Kinderbrouwerij maakte hij een selectie van foto’s van spelende kinderen, in eerder ongewone situaties.

Michaël Depestele studeerde fotografie aan het VISO in Mariakerke en werd Meester-Fotograaf aan de Academie voor Schone Kunsten in Gent. Daarna volgde hij nog het postgraduaat Internationale Researchjournalistiek aan de Katholieke Hogeschool Mechelen.

Hij werkte onder meer bij Magnum-fotograaf Carl De Keyzer. Vandaag woont hij in Poperinge en werkt hij voor diverse media in de ruime regio. Zijn foto’s illustreerden ook al heel wat boeken.

Schoonheid van het gewone

“Ik heb een zwak voor de schoonheid van het gewone. Doorheen mijn fotografie wordt het bijna ordinaire plots opmerkelijk. Tijdens stoeten of volksfeesten bijvoorbeeld, verschuift mijn blik naar de rand van het gebeuren, naar de achterstraatjes en de momenten voor of na de festiviteiten. Voor de reeks die in de mouttoren van De Kinderbrouwerij te zien is, koos ik uit 25 jaar (straat)fotografie beelden waarop kinderen de hoofdrol spelen, maar nooit zijn zij zich bewust van die rol.”

“Er zitten dan ook geen geposeerde foto’s tussen. De kinderen zijn volop bezig met hun spel en hun eigen fantasie. Ik fotografeer hen niet op het podium of in een stoet, maar wel op weg ernaar toe bijvoorbeeld”, zegt de fotograaf.

Iets anders

Michaël focust in zijn eigen foto’s niet op waar het in die situaties volgens de krantenlogica om te doen is. Hij brengt iets anders in beeld. Bij een optocht toont hij niet de optocht. Bij een missverkiezing toont hij niet de miss. Bij een koers toont hij niet het podium met de winnaars, maar de spelende kinderen onder dat podium. Niet de massa van de Kattenstoet of de Hoppestoet inspireren hem, wel de kleine details in de marge van het gebeuren.

“Ik wil geen verslag maken van wat ik zie, ik wil enkel tonen wat ik zie, zonder verhaal daar rond. De kinderen spelen, wandelen, praten, kortom zijn gewoon zichzelf”, vertelt Michaël.

“Ik ben een groot bewonderaar van het werk van Marcel Proust. De titel van deze tentoonstelling verwijst dan ook naar diens meesterwerk ‘A la recherche du temps perdu’, en dan nog eens voor De Kinderbrouwerij specifiek toegepast op de leefwereld van kinderen.”

