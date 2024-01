Mevrouwmolen in Kanegem staat te koop: “Ik hoop een koper te vinden die dit historisch monument met evenveel passie kan beheren”

Lionel Vanlerberghe (76), sinds 2000 de eigenaar van de Mevrouwmolen in Kanegem, is op zoek naar een koper. “Ik hou van deze molen, maar de tijd is gekomen om dit verhaal af te sluiten”, zegt Lionel. Vier molenaars komen bijna wekelijks malen in de gerestaureerde molen en hopen dat de nieuwe eigenaar hun passie voor molenerfgoed deelt.

De Mevrouwmolen dateert uit 1844 en is een beschermd monument. Sinds september 2018 wordt er nagenoeg elke week gemalen. Vier molenaars zorgen ervoor dat de molen soepel blijft draaien. “Ik heb destijds samen met de eigenaar het restauratiedossier mee opgevolgd”, vertelt Aarselenaar Ruud De Keukelaere (37). “Toen was dat nog met wijlen Roland Wieme (van Molenbouw Wieme, red.). De molenromp werd volledig opnieuw gemetst en heel wat nieuwe onderdelen hebben we zelf gemaakt, al zitten er ook nog enkele originele stukken in, waaronder de koningsspil (de grote centrale as, red.). De restauratie had wel wat voeten in de aarde, maar het resultaat mag zeker gezien worden.”

Wekelijks granen gemalen

Samen met zijn vader Rudi De Keukelaere en collega-molenaars Kris Gryspeerd en Ruben Van Steenkiste — met 18 jaar de jongste molenaar van Vlaanderen — verzorgt Ruud er regelmatig rondleidingen, terwijl hij er samen met molenvereniging De Molenlanders ook opendeurdagen organiseert. Er worden wekelijks granen gemalen voor veevoeders en de molen is ook een geliefde locatie voor huwelijksfoto’s.

“Voor particulieren of bakkers malen we niet, omdat we onze collega van de Artemeersmolen (in Poeke) liever niet beconcurreren”, legt Ruud uit. “Het blijft voor mij een van de mooiste stielen ter wereld. Een molen lééft. Werken met het weer is voor mij de grootste uitdaging. Uniek aan deze molen is trouwens de zetelkruier (een centraal platform waar het gewicht van de kap van de molen op rust en omheen kan roteren, red). Door dat systeem is de molen stabieler en kunnen we hier hogere toeren halen dan in de meeste andere molens.”

“Die mannen zijn goud waard”, zegt eigenaar Lionel Vanlerberghe. De gewezen aannemer uit Ingelmunster kocht de vervallen molen in 2000 met de bedoeling er een toeristische trekpleister van te maken, maar door omstandigheden kwamen de werken niet direct van de grond. Een subsidiedossier kwam te vervallen en de zaak kwam zelfs voor de rechtbank. In september 2018 draaiden de wieken uiteindelijk wel weer, voor het eerst in 50 jaar.

Veel tijd en geld gekost

“De details van die hele historie ga ik je besparen”, zegt Lionel. “Ik had bijvoorbeeld graag het bijgebouwtje wat uitgebreid, maar telkens werd dat afgekeurd. Laat ons zeggen dat deze molen me veel tijd en geld gekost heeft. Anderzijds worden we er ook niet jonger op, terwijl ook de kinderen geen interesse hebben in de molen. Vandaar de beslissing om te verkopen. Zou ik het opnieuw doen? Nee. Ik hou van deze molen, maar de tijd is gekomen om dit verhaal af te sluiten.”

Rest de vraag hoeveel je betaalt voor het stukje erfgoed. “Op papier heeft de molen 1,2 miljoen euro gekost”, zegt Lionel. “Dat is weliswaar inclusief tachtig procent subsidies, al heb ik er uiteindelijk wel veel geld in gestoken.” Een exacte prijs ziet Lionel liever niet in de krant. “Ik zou vooral graag alles wat ik erin heb gestopt er terug uit krijgen. Ik hoop een koper te vinden die dit historisch monument met evenveel passie kan beheren. De prijs is sowieso bespreekbaar.” (SV)