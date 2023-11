Meulebeekse KLJ brengt toneelvoorstelling ‘Met de zegen van de Heer’

De Meulebeekse KLJ-afdeling brengt met het feest van Sint-Elooi steeds een toneelvoorstelling op de planken. Dit jaar opteert men voor de komedie Met de zegen van de Heer van Karel Eens in een regie van Herwig Catteeuw.

De Meulebeekse KLJ is aan de 78ste toneelvoorstelling toe. Het is het oudste toneelgezelschap van de Berngemeente. Komedies zijn hun handelskenmerk. Met de zegen van de Heer brengt het verhaal van een kleine kloostergemeenschap die dreigt failliet te gaan. Moeder overste is in alle staten en wil zo snel mogelijk een oplossing vinden. Dan komt Lewie de tuinman op de proppen. Hij heeft een koffer gevonden die door iemand over de kloostermuur is geworpen. Wanneer blijkt dat de koffer vol bankbiljetten steekt, gaan de poppen aan het dansen. Zuster overste ziet plots alle financiële problemen verdwijnen, Lewie vindt dat hij recht heeft op de schat want hij heeft de koffer gevonden. Dit is echter buiten Gustaffo en Roberto gerekend, de twee gangsters die het geld gestolen hebben en tijdens een achtervolging door de politie hun buit over de kloostermuur hebben geworpen. Als ook de politie zich met de zaak gaat bemoeien, wordt het plots heel druk in het klooster. Wie krijgt er uiteindelijk ‘De zegen van de Heer’?

De cast bestaat uit volgende acteurs en actrices: Tim Christiaens, Anne-Marie Van Haelst, Aron Vanoverberghe, Emily Descheemaker, Wim Devos, Bram Tuytens, Johan Christiaens, Liesl Devos, Elien Vandeputte, Hanne Vanslambrouck en Jelle Vancanneyt. Voor de ‘tekststeun’ zorgt Pascalinne Leenknecht. (LB)