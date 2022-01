Mesenaar is fotograaf van campagne tegen vooroordelen ‘T(i)EL(le) QUE T’ES’

In Komen loopt momenteel een openluchttentoonstelling met foto’s van mensen zoals ze zijn. De campagne heet ‘T(i)EL(le) QUE T’ES’ en wil af van de vooroordelen over het uiterlijk of de geaardheid van de mensen. De foto’s die metersgroot aan de openbare gebouwen in Komen hangen, werden gemaakt door Olivier Dezeure (44), meteen een van zijn mooiste opdrachten sinds hij in 2010 startte met de fotografie.

Olivier is een geboren Ploegsteertenaar. Wielrennen was zijn passie toen hij jong was. Hij sloot zich aan bij een wielerploeg net over de grens waar hij hard trainde om zich te vervolmaken als renner. Tot het noodlot toesloeg. “Ik had een nieuwe mountainbike gekocht en tijdens mijn eerste rit viel ik op de knie. Een verbrijzelde knieschijf betekende het einde van mijn ambities om renner te worden.” Tijdens zijn jeugdopleiding volgde Olivier al de vele veldritten van de bekende renners als Sven Nijs, Mario De Clercq of Erwin Vervecken en werden de eerste foto’s gemaakt.

Mooie herinneringen

“Het zijn nu vooral mooie herinneringen aan mijn vroegere idolen en onrechtstreeks ook de aanleiding voor mijn huidig werk.” Olivier liet noodgedwongen de fiets aan de kant en trok op pad met zijn fototoestel. Zijn eerste reportages haalden een trouwbeurs in Komen en daarna volgde de ene na de andere opdracht.

Het was ook de verantwoordelijken van de Komense jeugd-en cultuurdienst niet ontgaan dat Oliver knap werk afleverde en zo sieren zijn foto’s voortaan een aantal openbare gebouwen in Komen. “Het was zeker een bijzondere opdracht. Er wordt nog steeds anders gekeken naar mensen die anders zijn en dat wil de campagne net veranderen.” Ondertussen startte Olivier ook met merchandising rond Mesen en dit met afbeeldingen en logo’s op snuisterijen voor toeristen. Recent nog waren dat drinkbekers met daarop de foto’s van de bekendste Mesense monumenten.

“Bedoeling was deze aan de man te brengen in het Mesense Infopunt. Door corona enerzijds en de Brexit anderzijds kwamen weinig tot geen toeristen naar Mesen. Vooral de dreigende blijvende afwezigheid van de Engelstaligen zou wel eens een streep door de rekening kunnen worden. Engelstalige toeristen hebben nu eenmaal een budget om souvenirs te kopen. Ik herinner me de topdagen in Bellewaerde waar ik toen werkte. De attracties werden drukker bezocht door de Engelstaligen en ze schoven ook druk aan in de souvenirshops.”

Infopunt onbemand

Mesen heeft de nodige troeven om uit te groeien tot een toeristische stad. “En daar hoort een ruimte bij om souvenirs te verkopen. Ik startte eerder al de nodige verkennende gesprekken met het stadsbestuur. In het infopunt kan ik mijn artikelen uitstallen. Maar het probleem daar is dat het infopunt niet bemand is.” (MDN)