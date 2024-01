Memento Festival palmt in 2024 opnieuw Kortrijkse binnenstad in met ‘Spelen’ als thema

In maart palmt Memento Festival opnieuw de binnenstad van Kortrijk in. De bibliotheek van Kortrijk organiseert dit festival samen met curator en Letterzetter (stadsdichter) van Kortrijk Astrid Haerens en haar stadsdichterscollectief. Het artistieke thema van deze negende festivaleditie is ‘Spelen’. De ambassadeurs zijn Wouter Deprez, Maria Barnas, Zindzi Zevenbergen en Brian Elstak.

“Met Memento trekken we literatuur en woordkunst naar verschillende locaties in de stad. Jaar na jaar slagen we er in om ons woordfestival te laten groeien en verder op de kaart te zetten. Ook dit jaar belooft het weer een topeditie te worden met een goedgevuld en gevarieerd programma. Een pluim aan onze Letterzetter Astrid Haerens”, aldus Axel Ronse, schepen van Cultuur.

Memento Festival vindt dit jaar plaats op 15, 16 en 17 maart. Je kan op drie manieren deelnemen aan het festival. Er is een festivalprogramma op verschillende locaties in de binnenstad met readings, performances, interviews, voorstellingen en installaties. Speciaal voor het festival ontwikkelt festivalambassadeur Wouter Deprez een exclusieve voorstelling met Tcha Limberger in de Unie der Zorgelozen. Verder zakken ook Erwin Mortier, Annelies Verbeke, Donald Niedekker, Tiemen Hiemstra, Simone Atangana Bekono, Charlotte Van den Broeck en Hannah Chris Lomans af naar Kortrijk. Het Zesde Metaal en Letterzetter Astrid Haerens, Maris en Jasmijn Lootens zorgen voor muziek.

Jeugdboekenfeest

Ambassadeursduo Brian Elstak & Zindzi Zevenbergen zijn dan weer ambassadeurs van het jeugdboekenfeest dat dit jaar drie volle dagen overspant. Centraal staat hun verhaal ‘Poort’, een oproep aan de Kortrijkse scholieren en inwoners en bezoekers van het festival om hun tekst af te werken. Bovendien zijn er tal van voorstellingen, voorleessessies en workshops voor kinderen, jongeren en gezinnen in de centrale bibliotheek en de kinder- en jeugdboekenwinkel Tiny Stories.

Memento Festival evolueert meer en meer naar een festival waar werk wordt gepresenteerd dat gemaakt wordt binnen het artistieke thema. In deze editie gaan verschillende kunstenaars(collectieven) aan de slag met het thema ‘Spelen’.

“Met dit thema wil ik onderzoeken wat spel betekent in ons leven en in onze maatschappij. Tijdens deze editie laten we daarom verschillende kunstdisciplines met elkaar spelen: auteurs met beeldende kunstenaars, muzikanten met dichters, schrijvers met performers”, zegt Astrid Haerens, letterzetter Kortrijk en curator Memento.

Speerpunten

Je kan de kunstroute waarop dat werk te zien is bezoeken. Speerpunten van dat programma: ‘Bikkelen’ in Atelier Nooitgedacht, waarin het autonome illustratorencollectief Kliek Frank werk van Xavier Truant, Flore Deman, Toon Delanote, Larissa Viaene en anderen exposeert. Kwartet = (woord x beeld)², een expo in Mast en 4n20 waar collagekunstenaars uit Coupee Collage Collectief de handen in elkaar slaan met jonge en gevestigde auteurs.

In de Broeltoren kan je dan weer werk zien van Tony Coopman, Frédéric Deschamps en keramiekkunstenares Maika Garnica.

De expo’s blijven langer dan het festivalweekend toegankelijk. De schrijvers van Letterzetter kruipen alvast opnieuw in hun pen. Ze schrijven festivalteksten en publiceren ze samen in een geïllustreerd boek onder redactie van dichter en ambassadeur Maria Barnas. Het boek wordt samen met festivalambassadeur Wouter Deprez voorgesteld in Atelier Nooitgedacht.