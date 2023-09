Meer dan 30 fotografen pronken met hun werken tijdens Internationale Fotobiënnale in Oostende: “Lokken zo extra bezoekers in het najaar”

Wie in Oostende rondloopt, kan er onmogelijk naast kijken: de Internationale Fotobiënnale is in de stad. Op maar liefst 23 locaties staan werken van 32 topfotografen. En die beelden kan je ook op enkele opmerkelijke plaatsen bewonderen, zoals de Anglicaanse kerk en de Amandine. “We lokken zo extra bezoekers in het najaar, die ook de stad beter leren kennen”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

De Internationale Fotobiënnale Oostende, waarvan de tweede editie zaterdag start, bestaat uit verschillende tentoonstellingen – indoor en outdoor. Centraal tijdens de tweede editie staat de ‘connectie met andere kunstvormen’. Curator Stephane Verheye zoekt voor elke tentoonstelling ook naar een band tussen het werk en de omgeving.

“We zijn niet zomaar een badstad die in de zomermaanden toeristen op het strand wil ontvangen. Ook buiten de zomer willen we bezoekers lokken. Voor de Internationale Fotobiënnale komen mensen speciaal naar Oostende en leren ze de stad beter kennen”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “Dat zorgt niet enkel voor een economische meerwaarde. Oostende is het hele jaar door een echte cultuurstad. Met deze Fotobiënnale tonen we de bezoekers dat onze stad een inspiratiebron is: niet alleen voor historische kunstenaars, maar ook voor heel wat hedendaagse artiesten.”

Er nemen heel wat (inter)nationale fotografen deel aan deze editie, van de Amerikaan Joel-Peter Witkin over de Nederlandse Jenny Ymker tot Bart Ramakers, Karel Mus en Nick Verhaeghe. “Ik ben onder de indruk van het programma. We hebben echt topfotografen naar hier kunnen halen. De Fotobiënnale straalt kwaliteit uit”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Enkele bekende locaties zoals Fort Napoleon, het James Ensormuseum en Mu.ZEE zijn van de partij, maar daarnaast worden ook De Peperbusse, de Anglicaanse kerk en de Amandine opengesteld voor de Fotobiënnale. Behalve de betalende locaties is er ook een buitenparcours waarbij bezoekers met een wandeling door de stad gratis heel wat foto’s op diverse plaatsen kunnen ontdekken.