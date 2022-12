Medewerker over jubileum De Grote Post: “We doen er graag nog 20 jaar bij”

Programmator Liv Laveyne, vrijwilliger Ingrid Zonnekein, verantwoordelijke publiekswerking Jozefien Uittenhove en Laurence Van Cauter van het Cultuurcafé maakten de voorbije jaren alles wat er in De Grote Post gebeurde van op de eerste rij mee. We halen hen even van achter de coulissen.

Programmator Liv Laveyne: “Ik was de eerste werknemer”

Liv Laveyne leerde Oostende door De Grote Post op een andere manier kennen, heeft er nu een buitenverblijf en overweegt om er ooit te komen wonen.

Liv Laveyne is verantwoordelijk voor de coördinatie van het artistieke luik en doet de programmatie van de podiumkunsten in het cultuurcentrum. “Ik herinner me dat ik in het voorjaar van 2012 in een gebouw van de haven het programma zat te schrijven. De grote uitdaging was om op tijd klaar te zijn voor de opening dat najaar. Ik ben de eerste werknemer en herinner me van na de opening vooral dat mensen in het gebouw kwamen en vroegen waar ze postzegels konden kopen.”

Ze wijst er op dat De Grote Post een grote evolutie doormaakte : “Dit is nu een cultuurhuis voor iedereen. Dat tonen we ook in onze programmatie. Er zijn voorstellingen voor iedereen, ook voor jongeren, senioren en doelgroepen. De Grote Post is tegenwoordig een huis met veel kamers.” Liv wordt langzaam Oostendse : “Ik woon in Gent, maar door De Grote Post is Oostende mijn stad geworden. Mijn ouders hebben er inmiddels een studio, die ik steeds vaker gebruik. Mijn kinderen gebruik dan het huis in Gent om te studeren. En verblijven in Oostende bevalt me. Misschien kom ik ooit wel in Oostende wonen.” Liv wenst De Grote Post veel goeds : “Met veel inspiratie, voeling met de stad en een breed publiek blijven bereiken.” Ze vindt de bestuurswissel positief : “Stefan en Lieve hebben andere karakters. Er zal een andere wind waaien in De Grote Post. De andere sfeer zal zichtbaar en voelbaar zijn. Maar ik begrijp Stefan. Zijn verhaal is rond en hij wil de fakkel doorgeven. Hij mag trots zijn op wat hij betekend heeft voor De Grote Post.”

Jozefien Uittenhove. © PETER MAENHOUDT

Jozefien Uittenhove (publiekswerking): “Brug blijven slaan met Oostendenaars” Voor Jozefien Uittenhove blijft het belangrijk dat De Grote Post inzet op diversiteit. Ze blikt tevreden terug op haar 10 jaar Bij De Grote Post. “Ik verzorg de publiekswerking. Dat betekent dat ik een brug sla tussen de Oostendenaar, de bezoekers en het cultuurcentrum. Ik zet me in voor een heel divers publiek”, zegt Jozefien Uittenhove. “Toen ik hier startte, was ik alleen. In ons team zitten momenteel zes mensen en we sturen ook de vrijwilligers aan. Ik zag De Grote Post sterk groeien. Toen ik hier startte, was het gebouw overdag leeg. Het aantal activiteiten overdag nam fel toe, waardoor dit huis nu de hele week door leeft. Er is een basis en het komt er op aan nu doelgerichter te werken. De reacties zijn positief, maar elke groep heeft zijn wensen en vragen. Er is in tien jaar heel wat bereikt, waaronder een wisselwerking met andere organisaties. We moeten nog meer inzetten op de diversiteit in de stad. Dat gebeurt nu al volop met initiatieven zoals Quartiers d’O, waarbij we met andere partners naar de wijken trekken en daar nieuwe mensen bereiken. De directeurswissel tussen Stefan en Lieve ervaar ik als positief. Het is fijn dat de nieuwe directeur een vrouw is. We wisten allemaal dat er een wissel van de wacht aan kwam en haar naam is al even bekend. Ik denk dat het een zeer fijne transitie zal worden.”

Ingrid Zonnekein. © PETER MAENHOUDT

Vrijwilliger Ingrid Zonnekein: “Al veel bekende mensen ontmoet”

Vrijwilliger Ingrid Zonnekein wil zeker nog 20 jaar meedraaien in De Grote Post en benadrukt : “Vrijwilligers zijn volwaardige medewerkers.”

“Ik was actief in de toneelvereniging en kwam via Hilde Veulemans in contact met De Grote Post. Ik ben vrijwilliger van het eerste uur en hielp nog mee met de opkuis voor de opening”, zegt de Oostendse. “In die tien jaar heb ik veel taken gedaan en herinner me dat de vrijwilligers ook instonden voor de catering. Ik deed ook de ticketcontrole, maar de laatste tijd begeleid ik de artiesten. Ik bewaar goede herinneringen aan mijn ontmoetingen met Wouter Deprez, Sien Eggers en Frank Focketyn. Telkens ze terugkeren, herkennen ze me en maken we een praatje.”

Ingrid zegt dat De Grote Post goede keuzes maakte : “We waren meteen met een grote groep vrijwilligers en dat is zo gebleven. Er is weinig verloop en we zijn één grote familie. Hier zijn de vrijwilligers volwaardige medewerkers en worden we ook zo gewaardeerd.”

Ingrid blikt heel tevreden terug : “De tien jaar zijn voorbije gevlogen en wil er nog 20 jaar bij doen.” In de wissel van de macht heeft ze vertrouwen : “Ik heb Lieve al ontmoet en het is een hele toffe madam. Het geeft me nog meer moed om verder te doen.”

Laurence Van Cauter. © PETER MAENHOUDT