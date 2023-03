Maten van Peegie vieren 40ste verjaardag met Roeselaarse quiz

Het Gild der Maten van Peegie is net veertig jaar geworden en dat wordt gevierd met een quiz op 24 maart. “We hebben aan de vragen een Roeselaarse touch gegeven en er een Peegiesaus over gegoten”, legt voorzitter Wilfried Devoldere uit. “En we houden de drempel laag genoeg zodat alle Peegiematen en Roeselarenaars makkelijk kunnen deelnemen.”

Het Gild der Maten van Peegie werd in 1982 boven de doopvont gehouden toen het beeld van Peegie werd ingehuldigd op de Botermarkt. “Dat beeldje werd in 1976 al gegoten. Het was een stunt van wijlen Gilbert Bonte. Ter gelegenheid van het jaarlijkse bal van de scouts, Scoutsival, liet hij het maken door kunstenaar Jef Claerhout”, vertelt voorzitter Wilfried Devoldere. “De volksfiguur Peegie met Nieuwmarktse roots, was een bedenksel van Willem Denys die de guitige leurder liet opdraven in twee boeken.”

“Wat er met dat beeld moest gebeuren was in het begin niet onmiddellijk duidelijk dus kreeg het een plekje bij Gilbert thuis. Maar hij zocht meteen naar een wat prominentere plek. Als Gilbert ergens zijn zinnen had opgezet dan werd het ook uitgevoerd. Wat later verhuisde Peegie naar de binnenkoer van het Roeselaarse stadhuis. In 1982 kreeg Peegie een eerste definitieve plek op de Botermarkt. Meteen werd een vereniging opgericht die jaarlijks een twintigtal Roeselarenaars introniseert in het gild.”

Verjonging

“Dat gebeurt elk jaar in de maand september. Dan spreek ik als huidig voorzitter mijn zullespeech uit waarbij de gebeurtenissen in Roeselare van het voorbije jaar op de luimige korrel worden genomen. Dat doen we sinds twee jaar op de Grote Markt waar Peegie na zijn triem door Roeselare eindelijk een prominente vaste stek kreeg.”

“Nadien krijgen de nieuwe moaten hun erelint en wordt er gefeest. Elk jaar proberen we ook een actie te ondersteunen. In het verleden was dat onder andere de Peegiefilm, het Mannahuis en de restauratie van de Roeselaarse kiosk. We stonden ook aan de wieg van de oprichting van het Roeselaars Audiovisueel Archief en haalden het praalgraf van Jan van Kleef en Johanna van Lichtervelde vanuit Gent terug naar de Sint-Michielskerk.”

“Voor het veertig jarig jubileum wilden we eens iets anders doen. We zochten een activiteit die niet meteen in onze comfortzone ligt maar alle verenigingen moeten evolueren. Met de Peegiequiz hopen we onze leden, en dat zijn er ondertussen zo’n zeshonderd, eens in een andere setting te ontmoeten. Meteen mikken we op een nieuw, ja zeg maar gerust een wat jonger publiek”, aldus nog voorzitter Wilfried Devoldere.

Lage zulle

“Momenteel is een werkgroep aan de slag die een zeer toegankelijke quiz op poten zet”, vult bereklid Rik Durnez aan. “Het wordt geen specialistenwerk. We willen dat iedereen nadien met een goed gevoel naar huis gaat. We zorgen dus voor een lage drempel. Peegie zou het over een lage zulle hebben. De vragen zijn onderverdeeld in enkele reeksen zoals Roeselaarse geschiedenis, de Nieuwmarkt, Peegie zelf, belangrijke Roeselaarse figuren en gebeurtenissen, sport en cultuur en zelfs een reeks met nutteloze maar leuke weetjes over onze stad.”

“We mikken dus op een ruim publiek. Iedereen is welkom, maat of geen maat van Peegie, Roeselarenaar of niet. Inschrijven kan tot vijf personen per team en iedere deelnemer kan na afloop kiezen uit het aanbod van onze prijzentafel.”

De eerste Peegiequiz vindt plaats op vrijdag 24 maart om 19.30 uur in de polyvalente zaal van Stedelijke Basisschool De Brug in de Brugsesteenweg 75 in Roeselare. Parkeren op de speelplaats.