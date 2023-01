Martine Jonckheere is opnieuw getroffen door borstkanker en zegt voorstellingen af

Meer dan 15 jaar nadat actrice Martine Jonckheere – die furore maakte in ‘Familie’ – al borstkanker overwon, is de ziekte teruggekeerd. Daardoor moet alles even wijken. Ook de voorstellingen van Het Prethuis, waar ze vanaf donderdag in te zien zou zijn.

“Eerst en vooral leven we erg mee met Martine”, weet bezieler Jeroen Maes. “We wensen haar enorm veel sterkte voor de komende periode en duimen voor een vlot herstel.”

Danni springt in

Martine was volop bezig met de repetities voor ‘Café Beveren’, een West-Vlaamse versie van de succesvoorstelling die in Antwerpen volle zalen lokte. “Het was een hele fijne samenwerking, maar toen Martine met het nieuws kwam, was duidelijk dat haar gezondheid primeerde.” De regisseur en acteur ging meteen op zoek naar een oplossing en kwam terecht bij Danni Heylen. “Zij speelde het personage van Martine in de Antwerpse versie, dus kent de rol goed. We hadden dan ook het geluk dat zij op alle data beschikbaar was.” Hoewel het stuk in het West-Vlaams wordt gespeeld, zal de actrice toch het Antwerps dialect behouden. “Dat kunnen we perfect in het verhaal verwerken”, klinkt het.

Repetities van start

Donderdag wordt de eerste voorstelling gespeeld, vrijdag gaat het stuk in première. “Voor Danni wordt het wel pittig, want ze is ook te zien in ons volgend stuk ‘Frank wordt Francine’, waarvoor de repetities volgende week van start gaan. We zijn heel dankbaar dat ze mee aan boord springt, maar nogmaals: onze gedachten zijn in de eerste plaats bij Martine.”

Ook vanuit de redactie wensen we Martine een spoedig herstel.

