Marc Coulier is de nieuwe Torhoutse stadsdichter

Joris Denoo, de voorbije twee jaar de eerste Torhoutse stadsdichter, heeft een opvolger: Marc Coulier. De bijna 67-jarige Torhoutenaar werd door de deskundige jury verkozen. Er hadden zich drie kandidaten aangemeld. De bekendmaking van de nieuwe stadsdichter gebeurde donderdagavond naar aanleiding van Gedichtendag tijdens een poëziehappening in de stadsbibliotheek.

Laureaat Marc Coulier woont sinds jaar en dag in de Ourthestraat op Torhout-Oost. Vanaf 1978 heeft hij als ergotherapeut in Tordale gewerkt. Als dichter geniet hij voorlopig geen bekendheid, maar dat zal de komende twee jaar uiteraard veranderen.

Witte raaf die graag met woorden speelt

Marc is in het straatbeeld vaak op de fiets te zien. “Ik fiets inderdaad veel door de stad en de streek”, zegt hij. “Daar geniet ik van. Als dichter ben ik onbekend. Ik ben een witte raaf die graag met woorden speelt. Ik laat mij leiden door emoties en door gebeurtenissen die indruk op mij maken. Ik streef ernaar om poëzie te schrijven die vlot leesbaar is, maar toch voldoende diepgang heeft. Ik hou van gedichten die in een totaalconcept passen. Ook vind ik het aangenaam om haiku’s te schrijven.”

Jury baseerde zich op anonieme gedichten

Naast Marc hadden ook Dirk De Bosschere en Kobe Dobbels zich kandidaat gesteld voor het stadsdichterschap. Ze haalden het net niet. Op 16 januari kwam de jury samen om de kandidaturen te bespreken en een beslissing te nemen.

De jury bestond uit Anna Crevits, die tot de beheerraad van de bib behoort en recent de dichtbundel Vlokken vallen samen publiceerde, en voorts Sylke Vanrietvelde (namens de cultuurraad), Bert Deceuninck (docent Nederlands aan Vives), eerste stadsdichter Joris Denoo en juryvoorzitter Greta Naert (bibliothecaris). “We baseerden ons op de vier anonieme gedichten die iedere deelnemer diende in te sturen”, zegt Greta. “Na een grondige en geanimeerde discussie werd de laureaat aangeduid.”

Eigenzinnige kijk op het plaatselijke leven

“Met de aanstelling van de stadsdichter wil het stadsbestuur bijdragen aan het culturele klimaat in Torhout”, aldus schepen van Cultuur Lieselotte Denolf. “De stadsdichter schrijft gedichten en brengt zijn werk naar voor tijdens culturele activiteiten en belangrijke gebeurtenissen in de stad. Cruciaal is zijn eigenzinnige kijk op het plaatselijke leven en de originele en vlotte manier waarop hij alles neerpent. Toegankelijke poëzie is een wezenlijk aandachtspunt.”

Schrijven tijdens corona en stadskernvernieuwing

“Ik heb van de voorbije twee jaar als stadsdichter genoten”, zegt de uittredende Joris Denoo, die in Heule woont, maar uit Torhout afkomstig is. “Ik diende nochtans in een moeilijke periode te werken, vol onverwachte hindernissen: corona, de stadskernvernieuwing, putten, afsluitingen, omleidingen en opgravingen. Net als in een mensenleven, want ook daarin gebeuren onverwachte dingen: leven, liefde en dood. En precies dán grijpen we naar gedichten. Het stadsdichterschap is dus zeker zinvol.”

De gedichten die Joris tijdens zijn periode als stadsdichter heeft geschreven, zijn gebundeld in de uitgave Torhout levende vers. Die is verkrijgbaar via de UiTPas.