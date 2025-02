Manu Van Acker wint prijs voor ‘Doorbraak’ tijdens de Kastaars

Manu Van Acker mocht ook juichen tijdens de Kastaars. Manu, die afkomstig is van Oostende en zijn afkomst niet verloochent, won de prijs voor ‘Doorbraak’ in 2024.

Manu Van Acker (25) woont nu in Oostende, maar is afkomstig van Oostende en verstopt zijn afkomst zeker niet. Hij heeft er een mooi jaar opzitten. Hij presenteerde ‘Het Perfecte Plaatje’ en is ook vaak te horen op MNM, al dan niet in het gezelschap van die andere rijzende ster Charlotte Sieben. Hij is ook acteur, onder andere in Nonkels. Daarnaast duikt Manu in tal van programma’s op. Het was met veel trots dat hij de prijs in ontvangst nam. Al was hij tegelijk ook zijn speech vergeten.

Er waren heel wat Kastaars met een West-Vlaams tintje. Zo won Chantal de prijs voor beste fictiereeks. Vik & Gert wonnen de prijs voor beste podcast. Gert Verhulst won de carrièreprijs. Viktor Verhulst woont momenteel in Knokke-Heist, Gert Verhulst heeft een villa in Oostduinkerke waar hij vaak vertoeft.