Maldegemse cultuuradviesraad viert vijftigste verjaardag

Dat de Maldegemse cultuuradviesraad zondag in een ontspannen sfeer zijn vijftigste verjaardag kon vieren heeft het te danken aan de inzet van zijn bestuur en de verenigingen maar ook aan de machtswissel in de Maldegemse gemeenteraad.

Het sociocultureel leven kan weer opgang komen. Met een academische zitting voor een beperkt publiek en een druk bezochte cultuurmarkt heeft de Cultuuradviesraad Maldegem (CARM) zondag zijn vijftigste verjaardag gevierd.

Etienne Dhondt was de eerste voorzitter en is nu al enkele jaren opnieuw voorzitter. Als cultuurambtenaar bij de provincie Oost Vlaanderen was zijn voorzitterschap van de CARM niet te verenigingen met zijn ambt. Hij bleef het sociocultureel leven in de gemeente ondersteunen.

Staatshervorming

De sportraad en de jeugdraad waren de eerste adviesraden die in de jaren zestig en zeventig werden opgericht. Het is pas na de eerste staatshervorming van 1970 dat Vlaanderen aan zijn eigen cultureel beleid kon bouwen. De gemeenten konden subsidies rijgen om hun sport en cultuurinfrastructuur uit te bouwen laar ze moest daarvoor een omkadering oprichten.

Het zijn de Davidsfonds afdelingen van Maldegem en Adegem die hun schouders onder de oprichting van de CARM hebben gezet. Op 4 februari 1974 ging de CARM officieel van start.

Adviezen

“De eerste opdracht van de CARM was de verenigingen samenbrengen en hen er toe aanzetten om samen initiatieven te nemen. Zo ontstonden de week en de maand van de cultuur. Die aanpak werkte en had een positieve invloed op het verenigingsleven”, vertelt voorzitter Dhont.

“De CARM werd de schakel tussen het gemeentebestuur en de verenigingen. Wij waren nog voor de gemeente de eerste uitgevers van een infoblad. Wij moesten niet alleen meer adviezen geven over dossier die het sociocultureel leven aangingen. Ook voor nieuwe straatnamen voor het afleveren van bouwvergunningen voor verbouwingen aan gebouwen met waarde werden wij om advies gevraagd.”

“Daarom hebben wij in de schoot van de CARM een aantalcomité opgericht dat zich met deze adviezen bezighoudt. Ook al werden onze adviezen niet altijd gevolgd toch hadden wij een goede samenwerking met de gemeente. Dat bleef zo tot in 2019.”

Gekortwiekt

In 2019 namen Open VLD, N-VA en De Merlaan het bestuur over Maldegel over. Het werd alle adviesraden snel duidelijk dat zij gekortwiekt werden. Een aantal werden afgeschaft en de nieuwe meerderheid richtte een participatie op.

De gemeente zou in de toekomst aan die raad adviezen vragen. Ondanks het gezamenlijk protest van de adviesraden bleef het schepencollege bij zijn beslissing. Het zag er dan ook niet goed uit voor de CARM die de viering van zijn 50jarig bestaan voorbereidde.

Vooruit kijken

Nicole Maenhout (N-VA) die zowel in het vorig als huidig bestuur schepen van cultuur is, was duidelijk tijdens de academische zitting. “Wij wikken in de toekomst samen met de adviesraden bouwen aan de toekomst van Maldegem. Wij moeten vooruitkijken en wat er fout is gelopen en wie daar verantwoordelijk voor is meten wij achter ons laten.”

Zij bedankte de vele vrijwilligers die de afgelopen 50 jaar samen met de cultuur hebben meegebouwd aan Maldegem.

Gezellig

Een twintigtal verenigingen waaronder ook enkele die niet bij de CARM zijn aangesloten, hadden zondagnamiddag een stand in en rond Den Hoogen Pad. Onder een stralende zon konden de bezoekers kennis maken met de verenigingen en zich uitleven in volksspelen. Bij een hapje en een drankje ging het er bijzonder gezellig aan toe.

(LV)