Machteld blijft op haar 70ste Mimi uit De Kotmadam:“Van elke dag wil ik een feest maken”

Het wordt een feestelijke week voor actrice Machteld Ramoudt. Vanaf zondag 20 november is ze opnieuw te zien als Mimi in het 24ste en voorlaatste seizoen van De Kotmadam. En alsof dat nog geen reden genoeg is om te feesten, mag Machteld op 24 november nog eens 70 kaarsjes uitblazen op haar verjaardagstaart. Maar ‘age is only another number’.

“Vraag maar aan de fotograaf dat hij zijn flou artistique-filter opzet”, zucht Machteld Ramoudt wanneer we haar vertellen dat fotograaf Stefaan mee op visite komt bij haar thuis in de Meensesteenweg. “Ik heb absoluut geen moeite met het feit dat ik ouder word en dat mijn lichaam dat ook toont maar soms is het toch confronterend als ik dat zie op papier (lacht).”

Mooi einde

Vanaf zondag is Machteld wekelijks op VTM te zien in nieuwe afleveringen van De Kotmadam. Eindelijk. “Ja, zeg dat wel”, begint Machteld die al van 1996 meespeelt als Mimi in de langstlopende Vlaamse komische televisiereeks. “De opnames van dit 24ste seizoen dateren al van 2018 en seizoen 25, het allerlaatste, werd in 2020 ingeblikt. De acteurs zelf hebben er geen idee van waarom VTM zo veel jaren deze nieuwe afleveringen heeft laten liggen. Tot nu kwamen er eindeloze herhalingen van vorige seizoenen. Ja, ik ben zeer gelukkig dat er zondag wordt gestart met seizoen 24 en ik hoop dat seizoen 25 er naadloos zal op aansluiten. Ik geloof zelfs dat ik meer aan bod kom in het laatste seizoen dan in de reeks die nu op televisie zal komen. Ik weet wel dat het allerlaatste seizoen een mooi einde heeft (lacht).”

“Ik heb inderdaad in heel veel producties gespeeld, zowel op televisie als in het theater, en op bepaalde ogenblikken was het soms druk en hectisch. Toen ik eens doktersbriefjes binnenbracht bij de ziekenbond, vroeg een medewerker me wanneer ik eigenlijk sliep. Ik verschoot daar een beetje van, ik had er toen nog niet bij stilgestaan dat ik zo’n druk leven leidde. Maar er waren ook periodes dat het helemaal niet zo druk was, ik moet daar niet flauw over doen.”

Met pensioen

“Nu ben ik niet meer actief als actrice, ik ben met pensioen, ja! Net voor corona ben ik ziek geweest en tijdens de pandemie viel alles stil en heb ik beslist om te stoppen. Toen ik die beslissing heb genomen, kreeg ik natuurlijk de ene aanbieding na de andere, je zult het nooit anders zien (lacht). Maar ik heb nog geen seconde spijt van mijn beslissing. Mijn lichaam zou het niet meer aankunnen. Acteurs ondervinden vandaag ook meer en meer druk. Ik laat het leven nu rustig verder kabbelen.”

Machteld Ramoudt bij haar thuis, ze laat het leven verder kabbelen. © Stefaan Beel

“Ik word 70 volgende week. Ik denk daar soms over na maar het is eigenlijk maar een cijfer, hé? Er komt geen speciaal feest, dat hoeft helemaal niet. Met ouder worden, ben ik wel meer gaan reflecteren over bepaalde zaken. Ik koester het leven en probeer van iedere dag een feest te maken, dat heb ik van mijn papa.”

“Ik ben mee met de moderne maatschappij. Ik heb een GSM en een iPad maar ik beperk me tot de essentiële zaken die je ermee kunt doen. Die GSM gebruik ik om te bellen en dat is het. Facebook, Instagram, Snapchat, dat laat ik allemaal aan mij voorbijgaan. Ook e-commerce heeft geen grote klant aan mij: ik bestel niets op internet. Ik ga naar een fysieke winkel, bekijk en voel aan kledij vooraleer ik die pas. Niets haastig en onpersoonlijk. Ik hou van slow life, geen opgejaagde toestanden en prestatiedruk. Een beetje zoals mijn AGA fornuis, inderdaad, waar slow cooking de boodschap is. Ik was direct verliefd op dat fornuis toen ik dat zag in een brochure. Eén van de mooiste momenten is altijd wanneer ik die AGA opnieuw laat opwarmen na een warme zomer. Neen, ik heb me die aankoop nog geen moment beklaagd.”

Waardevolle gesprekken

“Ik ben een gelukkige vrouw, misschien beleef ik nu misschien zelfs de gelukkigste tijd van mijn leven. Ik ben niet materialistisch ingesteld en dat is maar goed ook. Als acteur verdien je in Vlaanderen niet het grote geld, wij blijven nog altijd een beetje zigeunervolk en kunnen niet veel meenemen op onze tocht. Maar ik lees wel veel in de bijbel en heb een band met God ‘gekweekt’. Ik waardeer nu nog meer waardevolle gesprekken dan vroeger.”

“Wat jij me mag wensen voor mijn 70ste verjaardag? Dat ik nog lang gezond mag verder leven, nog lang voor mijn dieren kan zorgen en nog veel liefde en warmte kan geven én ontvangen. Ik hoop dat je daar kan voor zorgen (lacht).”