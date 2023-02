Maaike Cafmeyer opent nieuwe virtual reality toepassing in Historium Brugge: “De teletijdmachine waar ik als kind van droomde”

Tien jaar na de opening stelt het Historium, de belevingsattractie rond de 15de eeuw in Brugge, een nieuwe virtual reality ervaring voor. Je gaat aan boord van een middeleeuws schip om Brugge binnen te varen, de Waterhalle te bewonderen en zelfs de verloren Sint-Donaaskerk te ontdekken. “Het is de teletijdmachine waar ik als kind van droomde”, zei Maaike Cafmeyer die de attractie kwam openen.

In de belevingsattractie Historium op de Markt van Brugge, waar je de ‘gouden’ 15de eeuw op een bijzonder boeiende en interactieve manier kan ontdekken, werd woensdag een nieuwe virtual reality toepassing voorgesteld. Het moment was niet toevallig gekozen want we zijn iets meer dan tien jaar na de opstart van dit Historium. Dit historische belevingsproject werd opgestart onder impuls en met financiering van de ondernemende West-Vlaamse families De Nolf, Claeys, Brackx en Vandamme.

En het gaat blijkbaar goed met het Historium, dat zich ook richt op schoolgroepen en de voorbije jaren maar liefst 28000 schoolkinderen en -jongeren mocht ontvangen. “Sinds onze opening zijn we verder blijven investeren in technologie die de beleving bevordert. Zo zijn we in 2015 al gestart met onze eerste virtual reality ervaring”, zei gedelegeerd bestuurder Hans Vandamme.

‘Beleef West-Vlaanderen’

“De voorbije covid-jaren waren geen evidentie, maar het is dankzij de overtuiging van de bestuurders en de subsidie ‘Beleef West-Vlaanderen’, dat we deze virtual reality ervaring kunnen openen.”

Vandamme verwijst hiermee naar de forse subsidie van 100.000 euro die Provincie voor deze attractie ophoest. Volgens gedeputeerde voor Toerisme Sabien Lahaye-Battheu een terechte investering. “Met gebruik van indrukwekkende technologie van eigen bodem (van het Brugse bedrijf Alfavison, red.) is het de leukste geschiedenisles in acht minuten voor al wie Brugge bezoekt”, aldus de gedeputeerde. “We zijn trots om hier als provincie onze schouders onder te zetten.”

Middeleeuws schip

Voor deze nieuwe VR-toepassing neem je plaats in het decor van een middeleeuws schip. Eens de VR-bril opgezet, vaar je eerst van op open zee door naar de voorhavens van Brugge om zo de Waterhalle van de stad binnen te varen. Je ontdekt zelfs ook de verloren Sint-Donaaskerk. “Het inzetten van special effect versterkt de ervaring bovendien. Je voelt een lichte bries waaien en het ruikt zelfs enigszins naar een middeleeuwse aanlegsteiger”, zegt general manager Stijn Boone.

Ook West-Vlaams ambassadeur Maaike Cafmeyer, die de nieuwe attractie samen met Brugs burgemeester Dirk De fauw kwam openen, was enthousiast: “Het is de teletijdmachine waar ik als kind van droomde.”