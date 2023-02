Lukasgilde stelt tentoon in De Steiger

De kunstenaarsvereniging Lukasgilde Menen is van 4 tot 11 maart opnieuw op de afspraak met haar jaarlijkse tentoonstelling. 40 leden uit verschillende kunstdisciplines tonen op deze gratis expo drie van hun recentste werken aan het publiek.

De tentoonstelling is te bezichtigen in de tentoonstellingszaal van CC De Steiger. Van 4 tot en met 11 maart kan je er elke weekdag terecht van 14 tot 18 uur. Op zaterdag zaterdag is de expo open van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. De vernissage vindt plaats op vrijdag 3 maart om 19 uur.

“Onze 40 leden zijn actief in verschillende kunstdisciplines zoals houtbewerking, glaskunst, keramiek, schilderkunst, fotografie en beeldhouwen. Elk lid zal op de expo drie werken tentoonstellen”, zegt voorzitter Paquita Six.

Het voorbije jaar moest de Lukasgilde twee leden van het eerste uur ten grave dragen. “Robert Libbrecht en Raymond Crepeele waren er al bij vanaf het begin in 1976. Robert, die meubelmaker was, legde zich toe op keramiek en schilderkunst. Raymond maakte aquarel schilderijen, stadsgezichten waren zijn handelsmerk.”

Hart voor zorg

Met Patrick Lepoutre (67) heeft de Lukasgilde ook een nieuw lid in haar rangen. Hij verdiende reeds zijn sporen in de Menense kunstwereld en vervoegt bij de Lukasgilde zijn echtgenote Liliane Demeester, keramiste en bestuurslid bij de kunstenaarsvereniging. “We baatten lange tijd een kunstgalerij uit in de Bruggestraat en we zijn betrokken bij de organisatie van de kunstmarkt”, vertelt Patrick.

“Ik kom uit een muzikale familie, zeg maar de Von Trapfamilie van Menen. Ik volgde een opleiding beeldhouwen en schilderkunst in de kunstacademie. Vorig jaar ontwierp ik de beeldjes voor de winnaars van de cultuurprijzen, Voor de nieuwbouw van WZC Huize Ter Walle maakte ik het beeld Hart voor Zorg. Ook in CC De Steiger staat een van mijn beelden. Op de tentoonstelling zal ik exposeren met portretschilderijen in acrylverf. Vroeger schilderde ik zwart-wit portretten, mijn huidige werken zijn figuratief en kleurrijk.” (Carlos Berghman)