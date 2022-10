Luk Schelfhout is de drijvende kracht achter de expo ‘100 jaar Verriest’

Het is dit jaar precies 100 jaar geleden dat priester, dichter, schrijver en redenaar Hugo Verriest is overleden. Zes West-Vlaamse gemeenten en steden sloegen de handen in elkaar om dat te herdenken met tal van activiteiten. Zo is er onder meer de tentoonstelling ‘100 jaar Verriest’ die nu in Koksijde en Roeselare loopt en vanaf zaterdag 21 oktober ook in Deerlijk te bezichtigen is. De expo werd uitgewerkt door Luk Schelfhout, die er anderhalf jaar mee zoet was.

Hugo Verriest werd op 25 november 1840 in Deerlijk geboren als zesde kind van de familie Verriest-Van Ackere. Hij volgde hier de lagere school bij Pieter Jan Renier, die hem de liefde voor de Nederlandse taal al vroeg doorgaf. Daarna ging hij naar het Klein Seminarie in Roeselare, waar hij les kreeg van Guido Gezelle. Als 24-jarige jongeling werd hij er tot priester gewijd en startte hij er met lesgeven, met liefde, begeestering en overtuiging.

“Naast priester, pastoor, dichter en schrijver was hij vooral een voorvechter van een vroom, vrij en Vlaams sprekend Vlaanderen”, stelt Luk Schelfhout.

“Hij maakte ook naam als spreker en redenaar. Met zijn ongebreideld enthousiasme sleepte hij aanwezigen mee in zijn verhaal. Van jong tot oud, van noord tot zuid: iedereen hing aan zijn lippen tijdens meer dan duizend voordrachten en lezingen. Hugo Verriest, die samen met René De Clercq en Pieter Jan Renier de ‘drie groten van Deerlijk’ vormt, is een boeiende figuur die veel heeft betekend voor verschillende generaties.”

“Vooral voor zijn rol in de ontvoogding en de vernederlandsing van de scholen wordt hij herinnerd. Honderd straatnamen die naar je zijn vernoemd, dat moet je toch verdienen.”

46 panelen

“Ik bezit zelf 95 procent van alles wat over Hugo Verriest verscheen, inclusief zijn werken. Het gedicht Hoe leutig heb ik in graniet vereeuwigd in de tuin van mijn woning. Ik heb zowat anderhalf jaar gewerkt aan de voorbereiding en uitwerking van de tentoonstelling 100 jaar Verriest. De expo bestaat uit 46 panelen, een bundeling van zijn leven: de boeken die schreef, de boeken die over hem verschenen, krantenartikels over zijn herdenkingen en zelfs een strip. De strip gaat eigenlijk over Rodenbach, maar Hugo Verriest speelt zo’n belangrijke rol in Rodenbachs leven dat hij daarin al vanaf pagina 5 figureert. De strip werd vorig jaar ingekleurd en heruitgegeven.”

De expositie ‘100 jaar Verriest’ loopt van zaterdag 22 oktober tot en met dinsdag 8 november in de Sint-Columbakerk. De expo wordt officieel geopend op vrijdag 21 oktober om 18 uur en wordt ingeleid door schepen van Cultuur Regine Rooryck, voorzitter van Davidsfonds Deerlijk Milo Pieters, burgemeester Claude Croes en gouverneur Carl Decaluwé.

Info: www.100jaarverriest.be.