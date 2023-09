Luk Schelfhout ijvert voor betere behandeling van het Sint-Columbaretabel in Deerlijk: “Graag meer zorg voor erfgoed”

Luk Schelfhout, sterk geïnteresseerd in cultuur in het algemeen en heemkunde, familiekunde en erfgoed in het bijzonder, vindt dat het waardevolle Sint-Columbaretabel stiefmoederlijk wordt behandeld. “De verlichting doet het al lange tijd niet meer en het infoscherm is spoorloos. We moeten ons schamen dat we zo omgaan met erfgoed.”

Voor aanvang van de jongste gemeenteraad overhandigde hij aan alle raadsleden en toehoorders een pamflet waarop stond: Ons erfgoed is uw erfgoed, draag er zorg voor. “Het Sint-Columbaretabel achteraan in de centrumkerk, verbeeldt in tien taferelen het leven en de marteldood van de heilige Columba”, verduidelijkt Luk Schelfhout. “Het retabel stond oorspronkelijk in de Sint-Columbakapel, een bedevaartsoord dat tegen de kerk was aangebouwd en nu verdwenen is.”

“In de jaren tachtig werd het gerestaureerd door het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium. In 1988 werd de terugkeer met de nodige luister gevierd en in 2019 werd het opgenomen in de galerij van de Vlaamse Meesters in Situ. Dat ging gepaard met een mooi kunstboek en videoscherm. En daar wringt nu net het schoentje. In oktober 2022 werd een stroomlek vastgesteld op de installatie en het scherm is al twee jaar spoorloos. Onze trots hult zich in het duister en onze zo geprezen digitale wereld laat het compleet afweten. Hoe kan het dat we maar zo weinig zorg dragen voor ons erfgoed?”

Oplossing in zicht?

“Het sleept inderdaad al een tijdje aan”, reageert schepen van Patrimonium Regine Rooryck (CD&V). “Men dacht eerst dat het scherm niet meer werkte maar het was de kabel die defect was. Ook dit heeft een tijdje geduurd en daardoor lag het scherm in de kast. Het was dus niet zoek, zoals sommigen dachten. De kabel was van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (OVK). We hebben hen gecontacteerd maar ervaren dat het daar allesbehalve vlot loopt.”

“De verlichting aan het retabel werd deze week hersteld door de aannemer van de elektriciteitswerken en normaal gezien zal ook het scherm nog deze week teruggeplaatst worden”, klinkt het veelbelovend. “Ik wil graag nog meegeven dat we maandelijks met de vrijwilligers samenzitten om hun noden te bespreken, zowel met het René Declercqgenootschap als de heemkundige kring Dorp en Toren. Erfgoed in al zijn facetten vinden we wel degelijk belangrijk.”

“De openstaande vacature voor een deskundige cultuur krijgt er ook erfgoed bij omdat we daar absoluut de nodige aandacht aan willen besteden. Eind dit jaar krijgt het Museum René De Clercq nog een nieuwe schilderbeurt, het schrijnwerk wordt hersteld en er worden ook werken aan het dak uitgevoerd. Voor dat alles krijgen we van de overheid een subsidie voor erfgoed”, bessluit Regine Rooryck.