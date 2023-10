Luk inventariseert jaarbidprentjes van de parochies: “Nog veel werk voor de boeg”

Luk Schelfhout, sterk geïnteresseerd in cultuur in het algemeen en heemkunde, familiekunde en erfgoed in het bijzonder, stelt op Allerzielen een brochure voor met alle jaarbidprentjes van de Sint-Columbaparochie. Hij deed dat enkele weken geleden al voor Sint-Anna. Eind dit jaar moet Sint-Lodewijk klaar zijn.

Luk Schelfhout (66) uit Sint-Lodewijk erfde de verzamelwoede van zijn vader Frans. “Hij had meer dan 200.000 bidprentjes. Toen ik in 1981 in het huwelijksbootje stapte, besloten Regine en ik op onze huwelijksaankondiging een stamboom af te beelden. Daar kwam heel wat opzoekwerk bij te kijken en zo ging de bal aan het rollen. Waarom ik bidprentjes verzamel? Het lijkt in eerste instantie maar een excentrieke hobby. Toch heeft het iets heel boeiends. Je bent bezig met een verzameling die grote genealogische, grafische en historische waarde heeft.”

Duizenden foto’s

“Bidprentjes zijn lang niet het enige wat ik verzamel. Ik heb duizenden foto’s, adresboeken, kieslijsten, tijdschriften van en over Deerlijk, parochieregisters en registers van de burgerlijke stand van Deerlijk, landkaarten, stafkaarten, geboortekaartjes, rouwbrieven, krantenartikels… Ik heb meer dan 11.000 bidprentjes. Mijn oudste is van baron Arnoldus de Gilman en van Zeverbergen uit Ranst en dateert van het einde van de 18de eeuw.”

“Het merendeel van de ‘santjes’ gaat over mensen die in Deerlijk werden geboren, woonden of overleden. Alle prentjes worden bewaard op pc. Geregeld vragen nabestaanden me om hen een kopie van hun overleden familielid te bezorgen en daar ga ik altijd met plezier op in.”

Evolutie

“De evolutie van de mensen en de gemeente blijft me mateloos interesseren. Als mijn kinderen geen interesse hebben, gaat alles naar de heemkundige kring Dorp en Toren. Het is belangrijk dat de verzameling samen blijft.”

“De brochure met de jaarbidprentjes van de Sint-Annaparochie (Molenhoek) behelst de periode 1967-2014 en werd voorgesteld tijdens de recente wijkkermis. De Sint-Columbaparochie is ook klaar, gaat van 1941 tot 2023 en zal op dinsdag 2 november, op Allerzielen, klaar zijn. Voor Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Sint-Lodewijk) heb ik nog wat werk voor de boeg. Dat document moet klaar zijn tegen de eindejaarsperiode.”