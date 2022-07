Luc Depuydt en Bruno Deman stellen tentoon op Kleine Markt tijdens Kunstzomer van Watou

Lederbewerker Luc Depuydt uit de Kleine Markt in Watou bood zijn atelier aan voor de organisatie van de Kunstzomer. De locatie werd niet weerhouden, maar Luc stelt er nu eigen werk tentoon, alsook schilderijen van Bruno Deman uit Bretagne.

Via lokaal kunstminnaar Pol Bonduelle werd Luc Depuydt in contact gebracht met schilder Bruno Deman (62), een Fransman geboren in Rosendaël bij Duinkerke. Hij bracht zijn jeugd door in Zuydcote, niet ver over de grens, maar verblijft nu al enkele jaren in Bretagne. “Ik beperk me niet tot schilderen, maar maak ook assemblages en daarvoor gebruik ik vooral drijfhout dat aanspoelt uit zee. Die schatten wil ik een nieuw leven geven. Die restanten van de zee zijn immers dragers van vele dromen. Voor mijn schilderwerk observeer en analyseer ik graag tijdens mijn speurtochten en dit niet alleen langs de waterlijn. Zo vind ik een eigen weg van kleur en geluk.”

Vol levensvreugde

“Mijn schilderwerk moet vol warmte en levensvreugde steken. Ik schilder graag de zee met alle geheimen die ze kent, maar ook de stad waar de gemeenschappen leven. En dan ben ik ook een fan van de zon en de bloemen met vooral rode bloemen op een veld van groen, waarbij ik dan mensen zie die eigenlijk weg zijn, maar tijdens de bloei van de bloemen elk jaar terugkomen. Hierbij refereren bezoekers graag naar de klaprozen of poppies uit de beide wereldoorlogen, maar eigenlijk wil ik meer bieden door te tonen dat alles leeft en dat er eigenlijk niets of niemand echt dood is”, zegt Bruno, die zo goed als dagelijks aanwezig zal zijn tijdens de Kunstomer in Watou.

Echte vakman

Luc Depuydt (72) is al jaren een fanatiek lederbewerker. Hij is een vakman in hart en nieren die altijd zijn leder met een uiterste nauwlettendheid bewerkt. “Van vader op zoon heb ik altijd met leder gewerkt. Ik maakte er mijn beroep van. Altijd had ik diverse ontwerpen in mijn hoofd, die ik wilde maken. Toen ik met pensioen ging, bleef ik natuurlijk lederbewerker. En ook toen ik kwam wonen op de Kleine Markt, kon ik het niet loslaten. En zo startte ik een klein atelier, waar ik heel wat voorwerpen creëer. Er komen geen machines meer aan te pas, ik gebruik alleen mijn handen. Zo kan ik mijn ambacht weer tot volle uiting brengen. Ik ben dan ook trots op mijn eigen creaties. Lederbewerking, dat trouwens een uniek oud ambacht is, blijft toch wel een kunst”, aldus Luc. “Ik besloot contact op te nemen met de organisatie van de Kunstzomer om met mijn werk betrokken te worden tijdens het zomers gebeuren hier in het dorp. Maar ik ontving nooit een antwoord. En dus steek ik dan maar zelf de handen uit de mouwen en zorg ik zo voor een meerwaarde aan de Kunstzomer.”

Blijkbaar ligt het voor de curatoren van de Kunstzomer heel moeilijk om lokale kunstenaars in het circuit op te nemen, zo hoorden we vorig jaar al. (PC)

Het ambachtelijk lederatelier met ook assemblages en schilderijen is gelegen in de Kleine Markt 15 in Watou en is zowat elke dag open tijdens de Kunstzomer. Wie een afspraak wil, kan bij Luc Depuydt terecht via gsm 0478 44 45 89 of mail: luc.depuydt@telenet.be.