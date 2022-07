Lokale geschiedenispareltjes te ontdekken in Middelkerke via erfgoedwandeling of -fietstocht

Als toeristische kustgemeente herbergt Middelkerke enkele kostbare erfgoed- en geschiedenispareltjes.

David Stuyck bracht al dat erfgoed in kaart en organiseert al enkele jaren de erfgoedwandeling op dinsdag. “Dit jaar breiden we ‘Erfgoed op dinsdag’ uit met vijf begeleide fietstochten. We trekken onder andere naar ‘Skin Works’ in Sint-Pieters-Kapelle en ‘Lombardie, middeleeuwse vissershaven’ in de kerk van Lombardsijde.”

“De fietstochten starten ofwel op de parking IJzerlaan of op het dorpsplein in Lombardsijde om 18 uur. Breng zeker je eigen fiets mee. We hebben ruimte voor 20 deelnemers. Ook onze traditionele wandelingen zijn van de partij. Wat er zoal te ontdekken is tijdens de wandelingen dit jaar? Het Grand Hôtel Bellevue, de toeristische ontwikkeling van Middelkerke en nog enkele andere thema’s.”

Westende

In Westende is het erfgoedkundig epicentrum Villa Les Zéphyrs. De voormalige vakantiewoning van de Gentse doktersfamilie Muyshondt bestaat dit jaar 100 jaar en kreeg na een turbulente geschiedenis eindelijk een rustgevende bestemming als museum.

Deze zomer kan je er ‘Een zee van tijd’ bijwonen, een expo met hedendaagse kunst die nostalgisch terugblikt naar het verleden en hoopvol uitkijkt naar de toekomst. Als je daarnaast wil weten hoe het leven in de villa verliep, laat je dan eens meeslepen door Marianne en haar collega gidsen, ze zijn er iedere dinsdagochtend van 10 tot 12 uur. (PG)