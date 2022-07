Lokale bands schitteren op openingsdag Ieperfest

De 28ste editie van Ieperfest ging vrijdag onder een stralende zon van start. Voor headliners Terror en Stick To Your Guns het podium bestegen, viel op de eerste dag de prominente plaats op die lokale bands Dudsekop, Mark My Way en The Curse of Millhaven kregen op de line-up. Het Kortrijkse Crucified zorgde dan weer voor een pakkend moment met een emotioneel eerbetoon aan zijn eerder dit jaar overleden zanger.

Dat na twee jaar coronastilte de knaldrang groot is op Ieperfest, bleek al meteen in de moshpit tijdens het optreden van het Amerikaanse Judiciary vroeg in de namiddag op de Main Stage. Ook bij de Ieperlingen van Mark My Way meteen daarna op het tweede podium, The Trench, zat de sfeer er goed in. Samen met Dudsekop en The Curse of Millhaven vertegenwoordigden de Ieperse hardcore- en metalscene.

Voorverkoop

“Het is altijd geestig om lokale bands op ons festival te hebben. Als je zo’n platform hebt in het kleine genre dat hardcore en metal is, dan vind ik dat je de lokale bands zeker ook de kans moet geven om te spelen”, zegt mede-organisator Davy Bauwen, die ook tevreden is over de opkomst. “De voorverkoop zat in dezelfde lijn als in 2019 (toen Ieperfest om en bij de 4.500 bezoekers had over het hele weekend), wat goed is. Met de weersverwachtingen die ze nu geven op zaterdag en zondag, denk ik dat we nog redelijk wat dagverkoop zullen hebben, dus dat ziet er goed uit.”

Dudsekop, de blackmetalband van Ieperling Joost Noyelle, op Ieperfest 2022. (Foto TOGH)

De voorbereidingen voor het festival verliepen quasi vlekkeloos. De overvloedige regen van donderdag zorgde niet voor problemen. “We hadden gelukkig van maandag tot en met woensdag heel goed weer gehad. Donderdag heeft het nagenoeg de hele dag geregend maar toen stond alles al klaar. Doordat we niet meer met zwaar materiaal op de weide moesten, is er ook geen modder. Nu is alles gewoon droog en ziet het festivalterrein er perfect uit. We mogen niet klagen.”

Ieperfest heeft traditioneel een redelijk internationaal publiek. Op de festivalweide hoor je veel verschillende talen, maar ook veel West-Vlaamse zoals bij Ieperlingen Fallon Goudeseune, Siebe Lobelle, José Goudeseune en Vanessa Vanstechelman. “Wij komen vooral om te supporteren voor The Curse of Millhaven”, vertelt Fallon, die de mama is van Siebe en de dochter van José. “En dan vooral voor zanger Jasper Lobelle, de papa van Siebe. Door corona was het lang geleden dat hij nog eens de kans kreeg om zijn papa aan het werk te zien. Hij hoort de muziek wel eens thuis, en bekijkt wel eens de videoclips op Youtube, maar echt de band live aan het werk zien, dat was er door corona al lang niet meer van gekomen. Maar hoewel het al vier jaar geleden is, heeft hij wel nog herinneringen van het vorige concert. Dat was ook hier op Ieperfest.”

Kleinschalig

Voor Vanessa Vanstechelman is het de eerste keer dat ze op Ieperfest is. “Ik ga graag naar festivals en optredens en hoor alles graag van Willy Sommers tot Rammstein. Mijn muzieksmaak is dus redelijk breed. Het is hier tof. Door dat het kleinschalig is, voelt het ook gezelliger dan veel andere festivals waar ik al geweest ben.”

Crucified bracht een eerbetoon aan zijn overleden zanger Olav op Ieperfest. (Foto TOGH)

Een speciaal optreden op vrijdagavond was dat van de Kortrijkse band Crucified. Op 26 april dit jaar overleed zanger Olav Watteny. Onder het motto ‘Olav Forever’ namen diverse gastzangers en fans de zanglijnen van Olav over in een show vol emoties.

Verder geeft Davy Bauwen nog mee dat de Nederlandse band Mainstrike haar optreden op Ieperfest heeft geannuleerd wegens medische redenen. De Ieperse band Chain Reaction speelt in de plaats. Wie nog zin heeft om Ieperfest te ontdekken kan op zaterdag en zondag nog steeds tickets kopen aan de deur. Zo’n ticket kost 66 euro per dag. (TOGH)