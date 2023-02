Lieven Vaneeckhoutte: kaashandelaar, raadslid én entertainer: “Hoe zotter, hoe liever”

Lieven Vaneeckhoutte (53) is van alle markten thuis. Hij staat iedere dag als kaashandelaar op een of ander marktplein in onze regio, hij is gemeenteraadslid voor de N-VA in Meulebeke, en in zijn vrije tijd staat hij graag op het podium: “Hoe zotter ik moet acteren, hoe liever ik het heb.”

“Als kind en jonge gast was ik geen haantje-de-voorste, maar ik was nooit bang om vooraan in klas te staan om een gedicht te declameren of een verhaal te vertellen. Toen ik zeventien was, werd ik lid van de Meulebeekse KLJ en twee jaar later maakte ik al deel uit van het toneelgezelschap. Op latere leeftijd verhuisde ik van het KLJ-toneel naar het Wakkens toneel, waar Hervé Maes voor de regie zorgde. Uiteindelijk belandde ik bij de Kallegasten in Sint-Baafs-Vijve.”

“Net voor de corona-uitbraak stond ‘Taxi, taxi’ op het programma, waarin ik de buurman en biechtvader van de taxichauffeur zou spelen. Een dijk van een rol, die ik dus niet heb kunnen vertolken. Echt spijtig, want mijn zoon Guillaume was ondertussen ook door de microbe gebeten en zou samen met mij op de planken staan… Ik stop niet met toneel, maar door mijn werk – vooral van november tot maart – heb ik er nu even geen tijd meer voor.”

Het is een gezondheidskuur voor het publiek én voor mezelf

“Ondertussen kreeg ik vanuit mijn vriendenkring, telkens als er iemand zijn of haar Abraham- of Sarah-verjaardag vierde (vijftig werd, red.), de vraag om met een ludieke act uit te pakken. Op die manier ben ik als entertainer begonnen. Zo kruip ik nu en dan in de huid van een populaire zanger of zangeres die er de ambiance in weet te krijgen. En ik zorg altijd voor aangepaste kledij, die de figuur die ik uitbeeld echt typeert.”

Een koffer vol

“Enkele maanden geleden las ik een advertentie waarin een travestiet uit Brugge enkele pakken te koop aanbood om zich nieuwe kledij te kunnen aanschaffen. Ik kwam in het bezit van een schitterende outfit, een exacte kopie van het pak waarin de Nederlandse Jettie Pallettie optreedt. Ondertussen heb ik een koffer vol showbizzkostuums, en een mooi repertoire: van Vader Abraham, over Jettie Pallettie, John Travolta en Boney M, tot zanger Rinus en nog veel andere sfeermakers.”

“Ik doe niks liever dan de polonaisetrein door de zaal of over het plein laten denderen – dat is het beste bewijs dat het publiek zich geweldig amuseert. Muziek zit echt in mijn genen. Van ’s morgens tot ’s avonds staat de radio aan en als ik een ‘dol’ nummer hoor, aarzel ik geen moment om het aan mijn repertoire toe te voegen. Hoe zotter ik moet acteren, hoe liever ik het heb. De blijdschap zien in de ogen van het publiek is dan de ultieme beloning. Entertainen is voor mij mensen gezond maken en zelf een gezondheidskuur ondergaan.”

“En ook daarin is mijn zoon me gevolgd: hij neemt graag nummers van Sergio en Sam Gooris voor zijn rekening, en waar het kan staan we als duo op de bühne. Wat kan een mens zich dan nog meer wensen?”