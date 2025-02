Lieven Debrauwer maakt acteerdebuut als slechterik in nieuw seizoen van Chantal: “Dankzij auditie voor Nonkels”

Lieven Debrauwer is een artistieke duizendpoot. Dat is het minste dat je van de Gentse Roeselarenaar kunt zeggen. Regisseur, chansonnier, causeur en nu ook acteur. Lieven speelt in de eerste afleveringen van de nieuwe ‘Chantal’ overtuigend de slechterik ‘De slimmen’.

“Ik ben eigenlijk door Nonkels bij Chantal terecht gekomen”, lacht Lieven Debrauwer. “Verleden jaar zag ik een persbericht passeren dat men acteurs zocht voor het nieuwe seizoen van Nonkels. Ik heb een mailtje gestuurd naar het productiehuis dat de casting verzorgde. Ik vertelde dat ik al 25 jaar op het podium sta met mijn vaste pianist Marc Maes, dat ik al zes jaar les geef aan de Gentse academie als coach ‘drama en acteren’ en dat ik het nu zelf eens wilde proberen.”

“Ik kreeg een vriendelijk mailtje terug met de vraag of ik een auditie wilde doen voor een klein rolletje van een man in de supermarkt. Ik heb dat gedaan, maar uiteindelijk beslisten ze om de rol aan iemand anders te geven. Enkele maanden later kreeg ik een mail van datzelfde productiehuis, dat ook de casting voor Chantal deed. Of ik voor de nieuwe reeks van Chantal auditie wilde doen voor de rol van een boef die in de gevangenis zat.”

“Daar heb ik geen neen tegen gezegd en Mathias Sercu die de reeks heeft geschreven, vond mijn auditie goed. Zo komt het dat ik in de eerste afleveringen van de nieuwe Chantal te zien zal zijn als ‘De slimmen’, een boef die in de gevangenis zit. Het grappige is wel dat ik in de eerste aflevering pas op het laatste te zien ben, maar dat er al heel veel over ‘De slimmen’ gepraat wordt in de hele aflevering.”

“Mijn rol werd op één draaidag opgenomen; op 4 juli, de Amerikaanse feestdag (lacht). Ik moest om 7.40 uur aanwezig zijn in het college van Veurne. Men had de refter van de school omgetoverd in de ontvangst- en interviewruimte van een gevangenis. Tien voor acht zat ik bij de make up en nog eens een kwartier later paste ik mijn kostuum. Om vijf voor negen moest ik helemaal klaar zijn en om negen uur stond ik op de set en begon men de scènes in te blikken. We hadden een uurtje middagpauze en om zes uur zat mijn draaidag er op. Alles verliep heel vlot en professioneel.”

“Het contact met de steracteurs verliep heel gemoedelijk. Er waren filmmomenten met Maaike Cafmeyer (Chantal), Mathias Sercu (Johnny D’Haese), Kurt Defrancq (commissaris), Dries Heyneman (de Sheriff) en Patricia Kargbo (Felke), ook uit Roeselare. West-Vlaams hoorden we natuurlijk heel veel want de hele cast was wellicht West-Vlaams, net als regisseur Jeroen Dumoulein. Bij de productie was het wel iets anders. Alhoewel ik denk dat die mensen nu al meer West-Vlaams kennen dan hen lief is (lacht).”

“Ik kende Mathias Sercu en Maaike Cafmeyer al langer. Mathias heeft 25 jaar geleden nog meegespeeld in een kortfilm van mij over Guido Gezelle. En wanneer Mathias in 2013 uitpakte met zijn Staf Steegmans show zocht hij een acteur om twee verschillende personages te spelen. Ik heb die rol gespeeld, maar ook Maaike Cafmeyer deed mee in de Staf Steegmans show. We gingen zelfs op tournee en er was een zeer goed contact met alle acteurs en medewerkers.”

Geen klachten

“Uiteraard kun je mijn ‘typetjes’ uit de Staf Steegmans show niet vergelijken met mijn rol in Chantal. In Staf Steegmans was ‘overacting’ noodzakelijk en waren de typetjes een beetje fout ingekleurd, maar in Chantal kon dat helemaal niet. Het mag dan wel een komische serie zijn, de acteurs zetten geen komische rol neer. Het zijn meer de situaties die voor de humor zorgen.”

“Of het voor mij als regisseur niet moeilijk was om te acteren? Neen, eigenlijk niet. Ik heb me volledig geconcentreerd op het acteren en me geen vragen gesteld waarom die camera daar stond en een andere camera op een andere plaats. Ik probeerde me wel in te leven in het werk van de monteur van alle takes. Continuïteit is het allerbelangrijkste in een montage en er is op de set iemand aanwezig die kijkt dat de handelingen naadloos in elkaar overlopen. Ik heb geprobeerd om daar rekening mee te houden. Zodat men in de montagekamer niet moest zeggen dat ik voor moeilijke overgangen had gezorgd. Maar ik heb geen klachten gehoord (lacht).”

Lieven Debrauwer speelt als De slimmen mee in Chantal 3. (gf) © Regional

“Het is de eerste keer dat ik mag meespelen in een populaire serie op televisie en ik heb me volledig ten dienste gesteld van de regisseur en de cameramensen. Ik wou later zeker niet horen van ‘oei, dat is hier een regisseur die eens wil acteren’. Ik moet wel toegeven dat mijn hart sneller klopte toen ik voor de eerste keer de ‘klap’ en ‘action’ hoorde op de set. Ik stond voor het eerst aan de andere kant en dat voelde toch een beetje vreemd. Maar ik moet zeggen dat deze ervaring naar veel meer smaakt. Het was ongelooflijk plezierig, leerrijk en wie weet, is dit het begin van een nieuwe wending in mijn leven. Als er een Chantal 4 komt, hoop ik dat ‘De slimmen’ opnieuw opduikt.”

Mon Paris

“Achteraf gezien ben ik blij dat ik dat kleine rolletje in Nonkels niet heb gekregen. Ik kreeg in de plaats een mooie rol als gastpersonage in Chantal.”

“Wat ik dit jaar nog zal uitvoeren? In het najaar zal ik de musical The Adams Family regisseren voor een gezelschap uit Lier, ik zal ook een productie regisseren voor een toneelgroep uit Sint-Lievens-Houtem en ik ga op tournee met lezingen over mijn boek ‘Mon Paris’ waarin ik de lichtstad op mijn manier voorstel.”

“Weet je, na de voorstelling zijn er altijd mensen die me vertellen dat ze Parijs goed kennen of er gewerkt hebben, maar dat ze me toch over plekjes hebben horen spreken die ze niet kennen. Leuk toch?”

“Ik kom ook nog regelmatig naar Roeselare. Ik ga dan eens naar het graf van mijn moeder, spring eens binnen bij tante Andrea die er al 93 is en ga iets drinken bij mijn broer in d’Oude Glorie. En op 3 maart geef ik een lezing over ‘Mon Paris’ in zaal Don Bosco.”

Chantal is vanaf 6 maart te zien op Streamz.