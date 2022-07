Lieve Moeremans nieuwe directeur Grote Post in Oostende, Brugge Plus zoekt nieuwe directeur

Lieve Moeremans (43) volgt in oktober Stefan Tanghe op als directeur van cultuurcentrum De Grote Post in Oostende. Brugge Plus gaat na vijf jaar op zoek naar een nieuwe directeur.

Al eerder was bekend dat Stefan Tanghe (62) na tien jaar afscheid neemt als algemeen coördinator van cultuurcentrum De Grote Post en dat er een opvolger werd gezocht. Die is gevonden in de persoon van Lieve Moeremans, directeur van Brugge Plus. “Dat ze een straffe madam is, dat wisten we toen we haar vijf jaar geleden binnenhaalden bij Brugge Plus. Dat ze op een dag weer zou uitzwermen is iets waar je altijd rekening mee moet houden als je talentvolle mensen in huis haalt”, zegt de Brugse schepen Franky Demon, voorzitter van Brugge Plus.

Dankbaar

“Lieve Moeremans bulkt van gezonde ambitie en enorme creativiteit. Ze heeft een stempel gedrukt op Brugge Plus waar we dankbaar voor zijn en nog lang de vruchten van zullen plukken. De evenementen hebben een vlucht genomen onder haar vleugels: Wintergloed, Triënnale Brugge, Uitwijken, Feest in ’t Park, het vernieuwde Kookeet, het circusbeleid, en zoveel meer dragen haar ambitie en creativiteit mee uit. Voor Lieve is er nu de kans om haar tanden in iets nieuws te zetten. We wensen haar alle succes bij De Grote Post”, aldus de voorzitter.

Lieve Moeremans zegt zelf het volgende over haar ontslag: “De voorbije vijf jaar heb ik, samen met een fantastische medewerkersploeg, de organisatie getransformeerd naar andere manier van samenwerken met een vernieuwd organogram. Daarnaast hebben we nieuwe evenementen ontwikkeld zoals het Reiefestival en Wintergloed en veranderingstrajecten opgestart voor verschillende evenementen waaronder Kookeet en Gouden Boomstoet. Met trots kijk ik terug op mijn Brugge Plus verhaal en ik neem de rijke ervaring mee naar Oostende om in De Grote Post aan een nieuw avontuur te beginnen.”

Drukke zomer

Brugge Plus gaat dus op zoek naar een nieuwe directeur. Lieve Moeremans blijft nog op post tot 15 oktober. Dit betekent dat zij nog de drukke evenementenzomer van Brugge Plus in goeie banen zal leiden. Na 15 oktober neemt Steven Slos, cultuurbeleidscoördinator stad Brugge, de dagelijkse leiding over in afwachting van de nieuwe directeur.