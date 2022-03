Liese (25) geeft een workshop ‘duinendans’ in De Haan: “Op zoek naar je eigen beweging”

Liese Demol (25) geeft vanaf deze maand wekelijks een workshop contactimprovisatie of ‘duinendans’ in de duinen van De Haan. Een combinatie van dans, yoga, aikido en… fysiek contact. “Benieuwd of de mensen daar alweer klaar voor zijn.”

Liese is afkomstig uit Galmaarden, in de provincie Vlaams-Brabant, en volgde in Gent een opleiding textielontwerp. Zoekt naar hoe we zacht kunnen zijn in tekst, in beweging, in textiel, staat op haar Instagram te lezen. “Toen ik tijdens de eerste lockdown de geneugten van vilten en weven ontdekte, resulteerde dat in een bijzonder masterproject: een weefgetouw in de Duinbossen. Ik voelde mij in die periode bevoorrecht, want essentiële verplaatsingen waren toen uit den boze en ik had het geluk bij mijn vriend te kunnen verblijven in De Haan.”

“Wel begon ik na een tijdje mijn andere contacten te missen, en zo begon ik op het idee voor die dansworkshop te broeden. Ik miste hier gelijkgestemde zielen”, aldus Liese. Met haar workshop duinendans hoopt ze meer mensen vertrouwd te maken met de universele kracht van dans. “Ik dans zelf al heel lang, en vanuit mijn verzamelde ervaring binnen contactimprovisatie en de principes van butoh – een vorm van Japans danstheater – voel ik me er nu klaar voor om anderen te begeleiden.”

“Bij mezelf maakt dansen heel wat los, en ik wil dat graag met anderen delen”, zegt ze. De workshop duinendans die Liese in elkaar stak, is wel allesbehalve klassiek. “Het gaat vooral over het op zoek gaan naar je eigen beweging en hoe je je daarin kan laten inspireren door de natuur.”

Vrije dansvorm

De stijl ontleende ze aan de contactimprovisatie, een dansvorm waarbij contact met anderen centraal staat. “Je moet het zien als een combinatie van dans, yoga en aikido. Ook van capoeira heeft het iets weg, maar bij contactimprovisatie draait alles om ontmoeting. Het is ook een heel vrije dansvorm. Ze is niet gebonden aan een choreografie.” Net dat laatste maakt het volgens Liese juist zo toegankelijk. “Zelfs als je voor geen meter kunt dansen, hoeft dat je dus niet af te schrikken”, knipoogt ze.

“En ook je leeftijd maakt helemaal niks uit. Zolang je jezelf maar durft open te stellen voor anderen.” Met haar workshop wil Liese dat laatste alvast aanmoedigen. “Eigenlijk geef ik een soort oefening om bewuster met je eigen lichaam om te gaan. Want door fysiek met anderen in contact te komen, krijg je ook meer voeling met jezelf. Je gebruikt je lichaam als een instrument dat je helpt om dichter bij jezelf te komen. Iedereen kan het, en het mooie aan duinendans is ook, dat het mensen met elkaar verbindt.”

“Na corona denk ik dat het tijd wordt dat we met z’n allen weer wat dichter bij elkaar komen. De meeste mensen hebben zelfs nog altijd schrik om elkaar een hand te geven”, aldus Liese. Zelf heeft ze het menselijke contact de voorbije twee jaar ook gemist. “Ik ben benieuwd om te zien hoe anderen hier tijdens mijn lessen mee zullen omgaan. Ongetwijfeld zal het voor de meesten nog een drempel zijn, maar net dat vind ik er zo uitdagend aan”, klinkt het.

De naam duinendans bedacht Liese overigens zélf. “Ik hou van poëzie en dat woord riep bij mij poëtische beelden op. Het geeft volgens mij ook mooi weer dat het niet zomaar een zoveelste yogavariant is. Duinendansen is méér dan dat”, aldus Liese. We hadden het al over de universele kracht van dans, maar dans is voor Liese ook een universele taal. “Je communiceert, zonder woorden, met anderen en met jezelf.”

“Je krijgt er nieuwe energie van, en het maakt je hoofd ook leeg. Contactimprovisatie is bijna zoals mediteren: de bewegingen vertrekken vanuit observatie en stilte. In die zin is het enorm rustgevend.”

Laagdrempelig

Het strand is Liese haar achtertuin. “Op een duintop met je gezicht naar de zee, op blote voeten in los zand of aan de waterlijn… Dat maakt allemaal ook een wezenlijk verschil in hoe je het ervaart, en dus wil ik straks heel die ruimte benutten”, aldus Liese, die ondertussen ook een uurtje per week creatieve vorming geeft aan de Autonome Middenschool Bredene. Haar workshop duinendans, nog de hele maand maart elke zaterdagvoormiddag om 10 uur ter hoogte van surfclub Elephant, is helemaal gratis. “Op die manier wil ik de drempel om te komen proeven zo laag mogelijk houden”, besluit ze.

Inschrijven kan via haar website: liesedemol.com of via Instagram: https://www.instagram.com/liesedemol/

(WK)