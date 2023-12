Li Li Chong: “Het verbaasde mij dat Zeebrugge zo divers is”

De voorbije maanden is Li Li Chong in opdracht van het Concertgebouw op zoek gegaan naar kinderliedjes in Zeebrugge. Ze interviewde tientallen mensen in het zeer verscheiden noorden van Brugge. Die speurtocht moet resulteren in de familievoorstelling ‘Songs with roots’.

Sedert vorig jaar is de uit Maleisië afkomstige Li Li Chong (36) ‘verbindingsofficier’ voor het Concertgebouw. “Het is een participatieproject, ik moet buiten de muren van deze muziek- en danstempel op zoek gaan naar groepen die we anders niet bereiken. Want het Concertgebouw wil een open huis zijn”, vertelt deze master in Europees recht.

Ervaringsdeskundige

In feite is Li Li zelf ervaringsdeskundige op het vlak van participatie. “Toen ik twaalf jaar geleden naar België kwam, stelde ik vast dat cultuurtickets duur zijn voor nieuwkomers. Ik heb toen vrijwilligerswerk gedaan om goedkoop voorstellingen en concerten bij te wonen. Ik maakte deel uit van de doelgroep die het Concertgebouw nu voor ogen heeft.”

“Ik durf eerlijk te bekennen dat cultuur mijn leven veranderd heeft. In 2016 heb ik zelf met enkele andere vrouwen, allemaal amateurs, gespeeld op Theater aan Zee. Het gaf mij meer zelfvertrouwen. Ik heb een Facebook-account aangemaakt, waarin ik andere mensen tips gaf over voorstellingen en hoe ze aan goedkoop tickets kunnen geraken. In een poging om mensen te verbinden, tag ik hen.”

Kinderliedjes

“Nu sta ik aan de andere kant, het Concertgebouw heeft mij in dienst genomen. Vorige zomer ben ik in Zeebrugge, de vaak vergeten kant van Brugge, op zoek gegaan naar kinderliedjes en verhalen van mensen. Mijn eerste taak was vertrouwen winnen, gelukkig kreeg ik hulp van de wijkregisseur van Zeebrugge en van sleutelfiguren in het buurtcentrum D’ Oude Statie.”

Lange speurtocht

“Wekelijks trok ik ernaartoe, eerst voor een koffie en een buurtbabbel. Het feit dat er in het buurtcentrum praattafels voor anderstalige mama’s, die hun Nederlands oefenen, georganiseerd worden, heeft mij enorm geholpen. Ik stond ervan versteld: Zeebrugge is een redelijk diverse wijk. Er is een grote Roemeense gemeenschap. Ik heb een vertelnamiddag met kinderliedjes voor Roemeense mama’s mogen leiden.”

“Daarnaast heb je de visserswijk in Zeebrugge en een kolonie van Nepalezen en mensen uit Ivoorkust. Al die groepen hebben weinig contact met elkaar, het is een hele uitdaging om hen te verbinden. Ten onrechte beweren sommigen dat de inmiddels gepensioneerde pastoor Fernand Marechal enkel migranten helpt. Dagelijks organiseert hij voedselbedelingen voor kansarme Zeebruggenaren, met de overschotjes van de lokale Carrefour.”

“Na een tijdje werd ik wat wanhopig, mijn project ging niet vooruit. Veel Zeebruggenaren zeiden mij dat zij en hun leeftijdsgenoten, dertigers, geen liedjes meer zingen voor hun kinderen, bij het slapengaan. Aanvankelijk leverde mijn speurtocht enkel Klein, Klein Kleutertje op. En toen ontmoette ik een Iraanse opa, die op zijn sociale flat zijn leven aan mij vertelde en zich een liedje uit zijn jeugdjaren herinnerde.”

Twintig liedjes

“Inmiddels heb ik twintig liedjes op mijn smartphone staan. Er zijn heel wat Franstalige liedjes bij, want er wonen ook veel Walen in Zeebrugge. Enkele Ivorianen begonnen spontaan Waka Waka van Shakira te zingen! Maar ik wou liever liedjes uit hun thuisland horen. Zelf zing ik elke avond een liedje in het Maleisisch voor mijn vijfjarig zoontje Elon. Samen zingen creëert een innige band”, glimlacht Li Li.

“Een havenarbeider zong voor mij Prendre un enfant van Yves Duteil, een vijftiger haalde herinneringen op aan Tita Tovenaar. Poolse en Italiaanse mama’s kenden nog volksliedjes uit hun jeugd. Een man speelde op zijn trompet een Zeebrugse versie van Benny Scotts ‘k en Brugge in m’n herte.

Met al dat materiaal zal Lieselot De Wilde samen met het Brugs strijkorkest Bryggen de familievoorstelling ‘Songs with Roots’ maken en op 21 april opvoeren in het Concertgebouw”, aldus Li Li Chong.